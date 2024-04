Carmen Geiss teilt erschreckende Aufnahmen: „Hier bricht das Chaos aus“

Die Geissens bieten ihren Zuschauern in ihrem gleichnamigen RTL2-Format regelmäßige Unterhaltung. Schon seit einigen Jahren teilt die Familie um Robert, Carmen und ihre beiden Töchter ihr luxuriöses Leben mit den Fans. Durch ihre TV-Show gewährt Carmen Geiss zweifelsohne einen privaten Einblick in ihren Alltag als Millionärin. Doch jetzt ziehen dunkle Wolken am Himmel auf.

Die Geissens: Nach Rückkehr passiert DAS

Der Lebensstil der Geissens ist pompös und extravagant – klar, dass man sein Geld auch in teure Einrichtungen und Möbel investiert. Aktuell nimmt die Familie die RTL2-Zuschauer bei den Renovierungsarbeiten ihres neuen Domizils in St. Tropez mit. Doch die Millionäre sind natürlich auch für ihre Jetset-Leben bekannt und pendeln zwischen den Städten der Superreichen. Nachdem sie sich nun eine Auszeit in Dubai gegönnt haben und wieder den Flug gen Heimat antreten, erreicht sie aus der Wüstenstadt eine erschreckende Nachricht, die vor allem bei Carmen zu Entsetzen führt.

Ihre Emotionen hält Carmen direkt auf ihrem Instagram-Profil fest. Der Grund: Die anhaltende Schlecht-Wetter-Front machte auch nicht vor ihrem Apartment in Dubai halt und sorgte für eine Menge Chaos auf dem Balkon. Die 58-Jährige teilt dazu Schnappschüssen von der Verwüstung. Zu sehen sind umgekippte Blumentöpfe, eine zersplitterte Glasfront und herumliegende Kissen des Sofas.

Die Geissens: Fans empört über Carmens Reaktion

Nachdem der erste Schock und die dunklen Wolken im Paradies vorübergezogen sind, kann auch Carmen die Situation mit Humor nehmen: „Jetzt müssen wir auf jeden Fall unsere Terrasse neu renovieren, dann haben wir auf jeden Fall wieder was zu tun“, so der RTL2-Star unter dem Post.

Bei ihrem Instagram-Beitrag finden sich jedoch eine Menge fieser Kommentare, die die Reaktion der Unternehmerin nicht nachvollziehen können: „Oh mein Gott, eure Sitzkissen sind nass geworden! Wie kann man in solchen ‚Verhältnissen‘ nur weiter Leben“ oder „Wetter-Chaos war gestern auch in Deutschland, ist viel zu Bruch gegangen. Im Gegensatz zu euch wird nicht gejammert, sondern angepackt“ sind nur einige der negativen Reaktionen.

Doch treue Fans geben Carmen Rückendeckung: „Warum wird hier nur gewettert? Carmen und Robert haben sich alles selbst erarbeitet. Und dann tut eine zerstörte Terrasse auch weh. Ich drücke die Daumen, dass alles wieder so wird, wie es gewünscht ist.“ Die neue Einrichtung darf man sicherlich demnächst bei „Die Geissens“ auf RTL2 verfolgen.