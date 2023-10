Udo Lindenberg: Nach zahlreichen Absagen – Rockstar meldet sich nach bestandener OP

In den vergangenen Wochen musste Udo Lindenberg einige Termine absagen. Fans machten sich schon Sorgen. Bereits Anfang September erklärte der Rockstar, was der Grund für die zahlreichen Ausfälle war.

Mit seinen 77 Jahren ist Udo Lindenberg für gewöhnlich noch top in Form. Bei seinen stundenlangen Konzerten tänzelt der Panikrocker für gewöhnlich von einem zum anderen Ende der Bühne. Doch in seiner Freizeit zog sich der Musiker eine Knieverletzung zu. Die Verletzung war so schlimm, dass sich Udo Lindenberg sogar einer Operation unterziehen musste.

Udo Lindenberg: Knie-Operation gut überstanden

„Krieg die Tage n neues eingebaut, zak zak, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen“, kündigte Udo Lindenberg auf Facebook an. Vor wenigen Tagen war es dann offenbar so weit, denn jetzt meldet sich der Panikrocker bei seinen Fans.

„Best Doktores mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten!“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Die OP sei ohne Komplikationen verlaufen und der Musiker befinde sich bereits auf dem Weg der Genesung. Nach seinem Motto „Hinterm Kniegelenk geht’s weiter“ trainiere Lindenberg schon wieder für Fitness, Kondition und Geschmeidigkeit. „Da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen – und ab geht’s mit der neuen Turbo-Kugel im Knie. The Show Must Go On“, so der Wahl-Hamburger.

Noch mehr News:

Wer Udo Lindenberg kennt, weiß, dass der deutsche Kultstar nicht lange stillsitzen kann. Und auch jetzt will der 77-Jährige am liebsten so schnell es geht wieder vor seinen Fans auftreten. Lindenberg arbeitet auch schon an neuen Projekten für 2024, wie ein Sprecher sagte. Zuletzt erstürmte er zusammen mit dem Rapper „Apache 207“ und dem Hit „Komet“ die deutschen Charts. (mit dpa)