„TV Total“: Sebastian Pufpaff blickt auf Highlights in 2023 zurück – DIESER Tagesschau-Moment toppt alles

Herrlich, was sich dieses Jahr wieder alles ereignet hat im deutschen TV. Sebastian Pufpaff schaut beim „Großen TV Total-Jahresrückblick“ auf die großen und kleinen TV-Momente im Fernsehjahr 2023 zurück.

Wer hat sich daneben benommen? Wer hat Schwachsinn verzapft? Und wer hat sich sonst blamiert bis auf die Knochen? Pufpaff zeigt bei „TV Total“ die lustigsten Ausschnitte aus den vergangenen zwölf Monaten. Natürlich geht es nicht nur um die Sendungen von Pro7, alle Sender bekamen von „Puffi“ ihr Fett weg.

„TV Total“: kürt die lustigsten TV-Momente 2023

Alle diese Ausschnitte zeigt „TV Total“ mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Selbstironie. Zum Beispiel imitiert Sebastian Pufpaff einen Auftritt von „GNTM“-Teilnehmerin Cassy in einem hautengen grünen Spandexoutfit – und zieht dann auch noch blank. Der Stefan Raab-Nachfolger bei „TV Total“ ist sich fast für nichts zu schade.

Der absolut lustigste Fernsehmoment für Puffi kommt 2023 aber weder von einer Castingshow, noch aus dem Reality TV. Sondern – man höre und staune – aus dem etwas spießigen ARD-„Morgenmagazin“. Nicht unbedingt die erste Adresse für gute Laune, aber im September kam es zu einem legendären Zwischenfall, der allen Beteiligten vor Lachen die Tränen in die Augen treibt. Es geht um die „Tagesschau„-Sprecherin Susanne Daubner.

„Tagesschau“-Moderatorin schießt den Vogel ab – alle müssen mitlachen

In seiner Anmoderation hat Sebastian Pufpaff nichts als Komplimente übrig für die Journalistin. Für ihn ist sie „…die sexieste Stimme alive, Königin der Jugendwörter und außerdem die beste Nachrichtensprecherin der Welt.“ Sie sei sein „Tagesschau“-Crush: „Bisschen streng, hochprofessionell und immer für eine Überraschung gut.“ Was war los?

Wie üblich schalteten auch am Morgen des 27. September die Moderatoren des „MoMa“ aus dem Studio in Köln nach Hamburg zu einer Kurzversion der „Tagesschau“. Sven Lorig hatte Susanne Daubner scheinbar aus dem Konzept gebracht, sie bekam spontan einen krassen Lachanfall. Moderieren? Absolut unmöglich. Der Vorfall war der 62-Jährigen sichtbar peinlich, 45 lange Sekunden versucht sie sich zu fangen, mehrfach setzt sie neu an entschuldigt sich bei den Zuschauern. „Och menno“, ärgert sie sich. Einfach herrlich.

Gerade Susanne Daubner mit ihrer langjährigen Erfahrung passieren solche Aussetzer absolut selten. Aber schön zu sehen, dass Sprecher seriöser Nachrichten auch einfach Menschen wie du und ich sind. Nicht nur für „TV Total“ ein echtes TV-Highlight.