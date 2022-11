„TV Total“: Prosieben macht Ankündigung zu Rückkehr von Pufpaff – Reaktionen überraschen

Es war ein Schock für alle „TV total“-Fans, als Prosieben bekannt gab, dass Sebastian Pufpaff nicht wie gewohnt vor der Kamera stehen und moderieren würde. Sein Rippenbruch sorgte dafür, dass schleunigst Ersatz gefunden werden musste. Vor wenigen Monaten noch bei „Schlag den Star“ zu sehen, bekam Komiker Michael „Bully“ Herbig dann in dem Format seinen großen Auftritt.

Besonders bitter: Nicht nur, dass Sebastian Pufpaff bei „TV total“ fehlte, er musste auch bei der großangelegten „Wok WM 2022“ aussetzen. Vor der kommenden Show am Mittwochabend (16. November) stellt sich jetzt den Fans die Frage: Ist „Puffi“ diesmal mit dabei, oder wird er erneut vertreten? Auf Instagram meldet sich Prosieben mit einer Ankündigung dazu.

„TV total“: Sebastian Pufpaff von „Bully“ ersetzt

Satte vier Rippen hat sich der Moderator gebrochen. Ein Instagrambeitrag von ihm zeigt: Begeisterung sieht anders aus. Nähere Details zu seinem gesundheitlichen Befinden wollen aber weder er noch der Sender am Tag vor der Show bekannt geben. Stattdessen veröffentlichte Prosieben einen Videozusammenschnitt der vergangenen Show mit den Worten: „Wird Sebastian Pufpaff am Mittwoch wieder am Start sein?“

Zu sehen ist Ersatz-Moderator „Bully“, der beim Publikum gut ankommt. Anscheinend so gut, dass die Meinungen darüber, wer Stamm-Moderator von „TV total“ sein soll, auseinander gehen.

„TV total“-Zuschauer sind sich uneinig

„Ich bin Team Bully, war wirklich was Erfrischendes, seit Langem hatte ich wirklich wieder was zu schmunzeln gehabt, so genial“, schreibt ein Zuschauer. In einem anderen Kommentar heißt es: „Bully war einfach viel lustiger und besser“. „Nix gegen Puffi, aber Bully ist mir bei weitem sympathischer und macht es um Welten besser. Ich hab die Sendung gefeiert. Bitte lasst Bully weiter machen, sofern Bully will.“

Mehr Themen:

Und während die einen sich nach frischem Wind sehnen, wollen die anderen unbedingt ihren „Puffi“ zurück. „Nichts gegen ‚Bully‘, aber wir wollen Sebastian Pufpaff wieder. Man hat sich jetzt schon so dran gewöhnt, ‚TV total‘ gehört nun zu ‚Puffi‘.“

Wer denn nun final am Mittwochabend um 20.15 Uhr vor der Kamera stehen wird, ist am Dienstagmittag noch unklar.