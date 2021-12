TV Total: Pufpaff sorgt für Eklat! FDP-Frauen verlangen Entschuldigung von ProSieben

Riesen-Ärger für ProSieben und Neu-Moderator Sebastian Pufpaff! Gleich die vierte Folge der Neuauflage von „TV Total“ sorgt für einen Eklat.

"TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff suchte unter FDP-Politikerinnen die schärfste Biene des Bundestags. Foto: Screenshot TV Total

Mehrere FDP-Politikerinnen sind auf 180, nachdem bei „TV Total“ ein heikler Beitrag ausgestrahlt wurde.

„TV Total“ (ProSieben): Pufpaff sorgt für Eklat! FDP-Frauen verlangen Entschuldigung von ProSieben

Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, fordert die Redaktion von „TV Total“ und den Sender ProSieben zu einer „aufrichtigen und angemessenen Entschuldigung in der nächsten Sendung“ auf. Sie werde prüfen, ob sie irgendwo Beschwerde einlegen kann.

Die Comedy-Show wurde erstmals 1999 ausgestrahlt.

Bis 2015 präsentierte sie Stefan Raab.

Seit diesem Jahr gab es eine Neuauflage mit Kabarettist Sebastian Pufpaff.

Weiterhin dabei ist die Band „Heavytones“.

Der Hintergrund der Aufregung: Sebastian Pufpaff machte sich in der Show auf die Suche nach der „schärfsten Biene der FDP“, nachdem er in der Sendung der Vorwoche von Gregor Gysi (Die Linke) die Antwort herauskitzeln konnte, dass die attraktivste Abgeordnete des Bundestages aus der FDP stamme. Einen Namen wollte Gysi aber nicht nennen.

Wut in der FDP auf „TV Total“: „Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden“

So präsentierte Pufpaff zwei FDP-Politikerinnen, die er als „Kandidatinnen" bezeichnete, die also besonders attraktiv seien.

Die Wut ist nun groß in der FDP. So empört sich Brandmann: „Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden.“ Sie könne es gar nicht fassen, wie Politikerinnen hier „gedemütigt“ wurden. „Was für ein Bild hinterlässt so eine Sendung bei Frauen, die überlegen, sich politisch zu engagieren?", fragt sie sich.

Ich fordere @TVtotal und @ProSieben zu einer aufrichtigen und angemessenen Entschuldigung in der nächsten Sendung auf und werde prüfen, wo Beschwerde eingelegt werden kann. Was für ein Bild hinterlässt so eine Sendung bei Frauen, die überlegen, sich politisch zu engagieren? — Franziska Brandmann (@fbrandmann) December 2, 2021

„TV Total“ (ProSieben): Abgeordnete fühlt sich durch Beitrag „gedemütigt“

Auch die Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer, deren Foto von Pufpaff in der Sendung gezeigt wurde, meldete sich zu Wort. Sie halte die Aktion von „TV Total“ für „sexistisch und problematisch“.

Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden.

(3/5) — Nicole Bauer MdB (@nicole_ae_bauer) December 2, 2021

Sie frage sich, in welcher Zeit man überhaupt lebe. „Die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen (und hier insbesondere Politikerinnen) primär nach ihrem Äußeren beurteilt und gedemütigt werden, ist fürchterlich und frustrierend!“, empört sich Bauer.

"TV Total" sucht die schärfste Biene der FDP

Pufpaff versuche den Gag noch dadurch zu retten, dass er am Ende des „TV Total“-Beitrags Parteichef Christian Lindner als „schärfste Biene“ präsentierte.