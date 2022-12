„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff inkognito in Dortmund – „Bin so gespannt auf den Beitrag“

An Dortmund scheint „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff echt einen Narren gefressen zu haben. Wir erinnern uns: Als der in Dortmund ansässige Spitzenklub Borussia Dortmund noch vom jetzigen RB-Leipzig-Trainer Marco Rose gecoacht wurde, hatte Pufpaff seine Ähnlichkeit mit dem 46-Jährigen genutzt und sich mit einem gecharterten Bus bis in die Katakomben des Westfalenstadions geschlichen.

Und nun hat sich der „TV total“-Moderator wieder auf den Weg in die Reviermetropole begeben. Dort fand am vergangenen Wochenende die „Comic Con“ statt. Stars wie die „Harry Potter“-Schauspieler Rupert Grint (spielte die Rolle des Ron Weasley) oder Tom Felton (spielte die Rolle des Draco Malfoy) gaben Autogramme, knipsten Selfies mit den Fans, dazu noch Cosplayer aus der ganzen Republik und Merchandise en masse.

„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff in Dortmund

Da ließ sich auch Sebastian Pufpaff, der sich scheinbar von seinem Rippenbruch wieder erholt hat, nicht lumpen und reiste mit „Let’s Dance“-Star Mathias Mester zur Dortmunder Westfalenhalle. Natürlich traten die beiden aber nicht einzig zum Spaß an der Freude bei der „Comic Con“ auf. Mester und Pufpaff hatten sich als Dönerman und sein Helfer verkleidet, drehten wohl einen Beitrag für die ProSieben-Comedyshow. Zu dem Beitrag schrieb der Moderator: „Batman hat angerufen, wir machen das super!“

Wann der ausgestrahlt wird, steht noch in den Sternen, die Fans allerdings, sind schon gespannt wie ein Flitzebogen. „Ich bin schon so gespannt auf den Beitrag. War echt cool, zwei echte Superhelden zu treffen und fotografieren zu dürfen. Danke dafür. Ihr seid die Besten“, schreit beispielsweise ein Fan. Und eine Followerin ergänzt: „Wenn man wegen Puffi und Matthias auf der Con mehr fangirled als alles andere. Hab es geliebt, euch zu treffen!!!“ Und ein dritter Follower jubelt: „Wie geil ist das denn.“ Vielleicht wissen wir bereits am 21. Dezember mehr. Dann kommt die neue Folge von „TV total“.