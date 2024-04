ProSieben: Während „TV Total“ – Sender erlebt herben Rückschlag

ProSieben schwächelte sich am Mittwochabend (3. April) durch die TV-Landschaft. Grund dafür: niedrige Quoten bei fast allen Abendshows. Dabei konnten pikante Witze und der einzigartige Charme von Sebastian Pufpaff, Özcan Cozar & Co. die Zuschauer nicht in den Bann ziehen…

Abwärtstrend bei ProSieben

ProSieben erlebte am Mittwochabend einen deutlichen Rückgang in den Quoten von „TV total“. Die Sendung, die in der Vorwoche noch 1,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,7 Prozent verzeichnete, verlor erheblich an Zuspruch und erreichte nur noch 1,13 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 4,4 Prozent entspricht. Damit holte die Comedy-Show laut Quotenmeter die schwächsten Quoten seit vergangenem September ein…

Auch die Sendung „Bratwurst & Baklava – Die Show“, die als Podcast begann und mittlerweile im Fernsehen ausgestrahlt wird, musste einen Rückgang verzeichnen. Trotz des Gastauftritts von Elton fielen die Zuschauerzahlen von 0,74 Millionen in den ersten beiden Wochen auf 0,53 Millionen zurück. Der Marktanteil sank von 3,4 Prozent auf 2,2 Prozent.

Selbst die Wiederholung der Rateshow „Wer isses?“ konnte die Quoten nicht retten. Mit 0,22 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 1,9 Prozent blieb auch diese Sendung hinter den Erwartungen zurück.