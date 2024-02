„TV Total“: Kurz nach Ausstrahlung – jetzt herrscht Gewissheit

Für viele war es eines der schönsten Comebacks der vergangenen Jahre: „TV Total“ kehrte nach dem Ausstieg von Stefan Raab zurück ins Programm von ProSieben! Auch am Mittwoch (7. Februar) flimmerte eine neue Folge des Formats über die TV-Bildschirme. Kurz nach der Ausstrahlung herrschte schließlich Gewissheit.

Gute Nachrichten für ProSieben und Moderator Sebastian Pufpaff! „TV Total“ schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Und nicht nur das. Kurz nachdem die Folge am Mittwoch gelaufen war, war klar: Der Sender konnte mit seinem Format sogar noch etwas zulegen!

Nicht nur „TV Total“ beschert ProSieben ganz gute Quote

Das berichtet das Online-Fachportal „DWDL“. Am besagten Tag lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei 15 Prozent – und war damit so hoch wie seit November nicht mehr! Mit insgesamt 850.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren bedeutete das den Primetime-Sieg in der Altersklasse. Die Reichweite lag bei 1,49 Millionen.

Doch das ist nicht das einzige Format, mit dem ProSieben derzeit passable Quoten erzielt. Auch im Anschluss an „TV Total“ ging es mit einer Wiederholung von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ganz gut weiter. Die Show brachte eine Reichweite in Höhe von 450.000 ein. Das machte für ProSieben bis Mitternacht immerhin 9,3 Prozent.

So schnitt „Die Bachelors“ auf RTL ab

Parallel zu „TV Total“ lief auf RTL „Die Bachelors“. Wie „DWDL“ weiterhin schreibt, sahen insgesamt 1,41 Millionen Menschen die Kuppelsendung. In der Zielgruppe entsprach das 12,7 Prozent Marktanteil.

