Dramatische Szenen bei „TV Total“! Pufpaff liegt plötzlich am Boden – ProSieben muss sofort handeln

Dieser Moment dürfte für die Zuschauer von „TV Total“ ein wahrer Schock gewesen sein. Während der Aufzeichnung der Sendung am Mittwoch (31. Januar) geht Moderator Sebastian Pufpaff plötzlich zu Boden! Mit einem blutigen Auge wird er anschließend aus dem Studio getragen. Was dann passiert, erwartet keiner.

„TV Total“-Moderator von Fußball getroffen

In seiner Sendung thematisiert Sebastian Pufpaff gerne die Nachrichten der Woche. An diesem Mittwoch spricht er unter anderem über die Geschichte eines ausgeknockten Bundesliga-Linienrichters. Bei einem Spiel zwischen Köln und Wolfsburg wurde der Unparteiische nämlich von einem Ball getroffen. Sebastian Pufpaff soll das gleiche Schicksal zuteilwerden.

Denn plötzlich fliegt ein Ball in seine Richtung und trifft ihn an der linken Schläfe. Es fließt Blut, der 47-Jährige geht zu Boden. Dann wird er aus dem Studio getragen und die Sendung wird unterbrochen. Doch dann meldet sich ein bekanntes Gesicht aus den Zuschauerrängen und bietet ihre Hilfe sofort an.

„TV Total“: RTL-Moderatorin springt ein

Es ist keine Geringere als „Punkt 12“-Moderatorin und RTL-Urgestein Katja Burkard! Nachdem sie sich kurzerhand das Jackett von Pufpaff über geschmissen hat, geht es dann auch schon los. Die 58-Jährige unterhält das Publikum und spielt sogar einige der berühmten Nippel ab, die das Markenzeichen der Sendung sind. Doch kann das alles Zufall sein?

Kurz gesagt: Nein. Bei der ganzen Nummer handelt es sich um einen geplanten Gag zwischen Pufpaff und Burkard. Auch das Blut an der Schläfe des Moderators war fake. Inszeniert hin oder her – mit dieser Aktion haben die beiden für mächtig Wirbel gesorgt.

ProSieben zeigt auch 2024 „TV total“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn. Tickets gibt es online.