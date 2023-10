„TV Total“: Sebastian Puffpaff lästert über Florian Silbereisen – „Ist doch Verarsche“

Bei „TV Total“ dreht Sebastian Puffpaff am Mittwochabend (25. Oktober) auf ProSieben wieder richtig auf. Der Moderator ist in bester Lästerlaune und zerpflückt ein TV-Format und seine Teilnehmer nach dem anderen.

Dieses Mal ist auch Florian Silbereisen vor der scharfen Zunge des „TV Total“-Moderators nicht sicher. Sein Auftritt beim „Schlagerboom“ wird ganz genau inspiziert. Sebastian Puffpaff nimmt kein Blatt vor den Mund.

„TV Total“: Fiese Lästerattacke gegen Florian Silbereisen

Am 21. Oktober feierte der „Schlagerboom“ nach einjähriger Pause sein Comeback in den Westfalenhallen in Dortmund. Gastgeber Florian Silbereisen hieß die ganz großen Namen der Schlager-Szene auf seiner Bühne willkommen: Andrea Berg, Howard Carpendale oder auch Beatrice Egli. Auch ein internationaler Star durfte nicht fehlen: Anastacia.

„Anastacia war da und das unechteste Lachen, was ich jemals gesehen habe“, kündigte Puffpaff den ersten Clip an. Zusehen war wie Anastacia Florian Silbereisen ein kleines Geschenk überreichte: eine Mütze mit der Aufschrift „Schnuckiputz“. So nennt die Sängerin den deutschen Schlagerstar seit geraumer Zeit nämlich. Sofort setzte der 42-Jährige die Mütze auf und lächelte bis über beide Wangen. Für den „TV Total“-Moderator offenbar wenig überzeugend.

Puffpaff holt zum Rundumschlag aus

„Ich habe ihm auch schon die Beziehung mit Helene Fischer nicht geglaubt, aber die Lache ist doch Verarsche. Beide können sehr schlecht so tun als hätten sie Spaß“, teilt Puffpaff weiter aus. Jetzt kam der Entertainer erst richtig in Fahrt und holte zum nächsten Schlag aus. „Bei diesen Bildern wird es nicht nur hot, sondern fast schon horny und das an einem ungewöhnlichen Ort“, so sein Teaser für den nächsten Clip. Florian Silbereisen ist nun mit einer anderen Blondine auf der Bühne: Beatrice Egli.

Beide performen ihren gemeinsamen Song „Das wissen nur wir“ und zwar in einer Telefonzelle. In dem Lied spielen sie musikalisch mit den Liebesgerüchten, die immer wieder um sie ranken. Auch mit ihrer körpernahen Performance bieten sie wieder ordentlich Zündstoff für Liebes-Spekulationen. „Von der Performance würde ich sagen, war das mehr der Schlagerbums. Welchen 80er-Jahre Porno haben sie sich da als Vorlage genommen?“, fasst Pfuffpaff seine Gedanken zu dem Auftritt zusammen. Damit ist für den „TV Total“-Moderator zum Schlagerboom und Florian Silbereisen vorerst alles gesagt.