„TV Total“: Programmänderung! ProSieben-Zuschauer werden sich wundern

Und schon wieder muss ProSieben sein Programm am Mittwochabend spontan verändern. Die eigentlich sehr beliebte Neuauflage von „TV Total“ wird erneut nach hinten geschoben.

So langsam könnte man „TV Total“ in den Fernsehzeitschriften auch unter 20.30 Uhr eintragen. Denn: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Comedy-Show noch den ganzen Dezember über den Sendeplatz zur Primetime verlieren wird.

„TV Total“: Nicht schon wieder! Fans schauen in die Röhre

Die Fans von „TV Total“ werden sich wundern, wenn sie am Mittwochabend (1. Dezember) um 20.15 Uhr bei ProSieben einschalten. Statt Moderator Sebastian Pufpaff stehen dann nämlich zwei andere TV-Gesichter vor der Kamera.

„TV Total“ wird nicht wie gewohnt ausgestrahlt. Foto: ProSieben / Willi Weber

Die Rede ist natürlich wieder einmal von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Wie schon in der vorherigen Woche haben sich die beiden auch an diesem Dienstag gegen ihren Arbeitgeber in der Gameshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“ durchsetzen können. Als Belohnung schenkt ihnen der Sender 15 Minuten zur Primetime, in denen sie tun und lassen dürfen, was sie wollen.

--------------------------

Das ist „Joko und Klaas gegen ProSieben“:

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ läuft seit Mai 2019

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten in dieser Show gegen den Sender ProSieben an. Gegner und Spiele legt ProSieben fest

Gewinnen Joko und Klaas, bekommen sie auf ProSieben einen 15-minütigen Live-Sendeplatz, auf dem sie machen können, was sie wollen

Gewinnt ProSieben, müssen Joko und Klaas das machen, was der Sender will

--------------------------

„TV Total“ verschoben – „wegen diesen 'Gewinnern' von gestern“

Bei Twitter verkündet ProSieben mit einem grimmigen Unterton die Nachricht, dass das Programm am Mittwochabend noch einmal umgeworfen werde: „Hinweis. 'TV Total' beginnt heute um 20.30 Uhr. 'ZOL' um 21.30 Uhr. Wegen diesen 'Gewinnern' von gestern...“

Nicht nur Sebastian Pufpaff ist demnach von dem Deal betroffen, sondern auch Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel müssen sich mit ihrer Talkshow gedulden.

--------------------------

Mehr zu „TV Total“:

--------------------------

Da „Joko und Klaas gegen ProSieben“ noch bis zum 21. Dezember ausgestrahlt wird, könnte es auch in den kommenden Wochen zu weiteren Programmänderungen bei ProSieben kommen.

Bei ihrer letzten Mini-Sondersendung schockierten Joko und Klaas mit verstörenden Bildern. Was dort zu sehen war, erfährst du hier.