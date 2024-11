„TV Total“: Zuschauern vergeht das Lachen – „Nur zum Fremdschämen“

„TV Total“ einmal die Woche? Langweilig! Schon vor Wochen kündigte ProSieben an, die Kultshow mit einem frischen Konzept aufzupeppen – jetzt war es endlich so weit: Am Montagabend (25. November) feierte „TV Total – Aber mit Gast“ um 20:15 Uhr seine Premiere.

Doch der Auftakt mit Bushido als erstem prominenten Gast löste bei den Zuschauern nicht nur Begeisterung aus, sondern auch Stirnrunzeln.

„TV Total“: Top oder Flop?

„TV Total“ will mit einem eigenen Show-Spin-Off für noch mehr Unterhaltung im Fernsehen sorgen. Für die erste Ausgabe hat man sich keinen Geringeren als Kult-Rapper Bushido ins Boot geholt. Doch: Seine schlagfertige Art kommt nicht bei allen Zuschauern gut an. Die Meinungen in den sozialen Netzwerken explodieren regelrecht.

Auf X gingen die Reaktionen dabei steil auseinander. Während einige den Auftritt des Rappers gnadenlos zerpflückten – „Bushido einfach nur zum Fremdschämen auf ‚TV Total'“ und „Flachere Anmachsprüche gibt es nicht“ lauteten nur zwei der bissigen Kommentare – fanden andere das Experiment durchaus gelungen.

„TV Total“-Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

Ein Nutzer zeigte sich sogar optimistisch: „Das Format hat Potenzial und ich bin froh, dass man nicht einfach zweimal ‚TV Total‘ die Woche gemacht hat, sondern ein abgewandeltes Format entwickelt hat. Allerdings braucht es dringend lustige Gäste, sonst fehlt Humor und es wird mehr zur Talkshow.“

Andere feierten das neue Konzept: „Ich fand es recht unterhaltsam und witzig“ und „Das war überraschend unterhaltsam. Freue mich auf nächste Woche. Und natürlich auf Mittwoch“ lauteten weitere Meinungen.

Weitere Episoden folgen regelmäßig montags. Die regulären „TV Total“-Folgen bleiben auf ihrem normalen Sendeplatz am Mittwoch. Am Montag, 2. Dezember, freut sich Sebastian Pufpaff auf Thorsten Legat. In der Folgewoche lässt er sich von den Ehrlich Brothers verzaubern.