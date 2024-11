Sebastian Pufpaff bei „TV Total“ – kurz danach ist es offiziell

Seit Stefan Raabs Abschied im Jahr 2015 feiert „TV Total“ seit drei Jahren ein Comeback auf den Bildschirmen – diesmal unter der Leitung von Sebastian Pufpaff. Woche für Woche moderiert er die Comedy-Show mit Bravour und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Stefan Raabs neuem Format „Du gewinnst hier nicht die Millionen“. Auch am Mittwochabend (20. November) stellte sich die Frage: Konnte die Show abliefern?

Mit seiner Comedyshow lockte er diese Woche laut „DWDL“ so viele Zuschauer vor die Bildschirme wie seit März nicht mehr. Satte 1,28 Millionen Menschen schalteten ein, darunter eine beachtliche Zahl von 740.000 in der heiß umkämpften Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit schnappte sich ProSieben zur besten Sendezeit die Marktführerschaft – nur die „Tagesschau“ konnte noch mehr junge Zuschauer erreichen. Ein Marktanteil von 14,3 Prozent lässt die Konkurrenz vor Neid erblassen.

Sebastian Pufpaff bei „TV Total“: Das macht die Konkurrenz

RTL hatte mit Mario Barths Bühnenprogramm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch… vielleicht“ nur wenig entgegenzusetzen und kam auf gerade mal 8,8 Prozent in der Zielgruppe. Auch der restliche Abend wollte für den Kölner Sender nicht so recht in Fahrt kommen: „RTL Direkt“, „Stern TV“ und das „Nachtjournal“ blieben einstellig und mussten letztendlich die Tagesmarktführerschaft an ProSieben abtreten.

+++ Auch spannend: ProSieben verkündet Show-Hammer mit Sebastian Pufpaff +++

Doch nicht nur die Primetime brachte Pufpaff den Sieg. Auch am Nachmittag zog „Scrubs“ mit bis zu 16,7 Prozent Marktanteil alle Register und katapultierte ProSieben in die Pole-Position. Erfolgsserien wie „Two and a Half Men“, „The Middle“ und „The Big Bang Theory“ sorgten ebenfalls für zweistellige Werte bei den jungen Zuschauern.

RTL hingegen kämpfte mit schwächelnden Gerichtsshows. Am ärgsten traf es das „Jugendgericht“ mit mageren 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei den älteren Zuschauern konnte RTL allerdings punkten: „Ulrich Wetzel – Das Strafgericht“ verzeichnete um 16 Uhr ordentliche 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.