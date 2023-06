Es ist die berühmteste Militärparade der Welt. Jedes Jahr im Juni marschieren, angeführt von der königlichen Familie, Hunderte Soldaten durch London. „Trooping the Colour“, so der Name der Parade, die in diesem Jahr zum ersten Mal zu Ehren von König Charles III. abgehalten wird, ist eines DER royalen Events in Großbritannien.

Verständlich also, dass bei einer solchen Mega-Veranstaltung alles perfekt sitzen muss. Dementsprechend fallen auch die Proben für „Trooping the Colour“ extrem zeitintensiv aus, wie uns ein ZDF-Reporter während der Übertragung des royalen Großevents berichtet.

ZDF überträgt „Trooping the Colour“ in London

Er war nämlich bei den Proben der Regimenter in England dabei. „Ja, das ist gar nicht so einfach, alle Mann und Frau in Reih und Glied in die gleiche Richtung. Und so sieht das aus, wenn’s schiefgeht“, berichtet der ZDF-Mann, während sich einzelne Soldaten falsch herum drehen und so das schöne Bild des Gleichschritts empfindlich stören.

Da helfe nur eines, heißt es im ZDF, „üben, üben und nochmals üben“. Wohl wahr. Und es ist mit Sicherheit nicht nur Spaß, wenn die königlichen Truppen auf dem Exerziergelände die Abläufe proben. Doch es gibt auch Dinge, die der TV-Zuschauer nicht mitbekomme, berichtet James Calford, der mit 18 Jahren jüngste Teilnehmer beim „Trooping the Colour“.

„Trooping the Colour“-Soldat verrät Geheimnis

„Man sieht und hört es nicht im Fernsehen, aber wir flüstern ständig einander zu. Geh zurück, bleib in der Reihe – solche Sachen. Wir kommunizieren alle miteinander“, verrät der Soldat im TV.

Ohne Angst gehe die Parade nicht vonstatten, so der junge Militär: „Umzukippen ist die größte Sorge. Das passiert schon ab und zu mal. Aber du musst einfach stehen bleiben, deine Zehen bewegen und hoffen, dass du nicht umfällst.“ Ob das klappt, werden wir im Laufe des Samstagvormittags (17. Juni 2023) sehen. Dann nämlich findet die „Trooping the Colour“-Parade in London statt. Und die ganze Welt schaut zu. Brenzlig wurde es jedoch auch. Und ausgerechnet König Charles III. stand im Mittelpunkt.