König Charles III. führt alte Tradition wieder ein! Das hat man 37 Jahre lang nicht gesehen

Die Großereignisse der britischen Königsfamilie häufen sich, wenn auch nicht nur aus positivem Anlass. Nachdem Queen Elizabeth II. 2022 ihr 70-jähriges Thronjubiläum mit großen Feierlichkeiten begangen hatte, folgte nur einige Monate später ihre Beerdigung mit Staatsbegräbnis und weltweiter Anteilnahme.

2023 begann dann deutlich positiver für die Royals mit der Krönungszeremonie von König Charles III. Wenn auch mit Regen und bewölktem Himmel war auch hier das Interesse an der Adelsfamilie riesig. Nur einen Monat nach der Krönung feiern die Briten jetzt erneut ihren König und zwar mit der „Trooping the Colour“-Parade zum Geburtstag von Charles am Samstag (17. Juni). Vorab wurde jetzt bekannt, dass der König hier eine alte Tradition wieder aufleben lassen will.

König Charles III. nimmt Tradition wieder auf

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Ähnlich hoch sind auch die Temperaturen, bei denen die Gardesoldaten die Abläufe üben. Dass die nicht jedem gut bekommen, zeigen diverse Aufnahmen von zu Boden fallenden Soldaten, wir berichteten. Angeführt werden sie dabei von Thronfolger Prinz William, der hoch zu Ross vornweg reitet.

Auch auf dem Pferd unterwegs sein wird König Charles III., wie der Buckingham Palace am Montag (12. Juni) bekannt gab. Es ist eine echte Sensation! Denn zeigte sich Charles bei den Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bislang immer sehr modern, greift er jetzt eine Tradition auf, die die Briten das letzte Mal 1986 zu sehen bekamen.

Queen Elizabeth II. gab „Trooping the Colour“-Ritt auf

Damals war es Queen Elizabeth II., die auf ihrem Pferd „Burmese“ die Zügel selbst in die Hand. In den darauf folgenden Jahren bevorzugte sie dann aber eine Kutsche und überließ Ehemann Prinz Philip das Reiten. 2003 schloss er sich ihr an.

Auf dem Pferd konnte man Charles bereits in der Vergangenheit zusammen mit seinen Geschwistern und Thronfolger Prinz William bei der Parade sehen. In seiner Rolle als König feiert er jetzt allerdings seine Premiere.