„Traumschiff“: ZDF-Zuschauer von Weihnachts-Folge peinlich berührt – „Fremdschämen“

Am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) wurde im ZDF die 99. Folge von „Das Traumschiff: Utah“ ausgestrahlt. Doch für besinnliche Stimmung konnte die Weihnachtsfolge nicht wirklich sorgen.

Natürlich wieder an Bord war Kapitän Max Parger, der von Florian Silbereisen gespielt wird. Doch der Schlagerstar bekam – wie nicht unüblich – noch prominente Unterstützung. Eine Gast-Rolle stach besonders hervor.

„Traumschiff“: Weihnachtsfolge sorgt für Gelächter

In der Weihnachtsfolge steuert das „Traumschiff“ ein ganz bestimmtes Reiseziel an, nämlich Utah. Dass der US-amerikanische Bundesstaat Utah gar keinen Hafen besitzt und nicht mal in der Nähe des Ozeans ist, schien für die Drehbuchautoren kein Problem gewesen zu sein. Bei Film und Fernsehen ist schließlich alles möglich. Doch bei den Zuschauern ist das anvisierte Reiseziel an Absurdität kaum zu überbieten. „Wie zum Teufel fahren die da hin?!“, fragen sich viele Twitter-User.

Aber gut, diese erste „Panne“ mögen die treuen „Traumschiff“-Fans noch verzeihen. Als es für Staff-Kapitän Martin Grimm mit seinem alten Freund Stefan (Wolfgang Fierek) und Kapitän Max Parger auf einen Landausflug geht, treffen sie plötzlich auf einen Sheriff. Bei einer gemütlichen Motorradtour durchs Monument Valley steht plötzlich kein Geringerer als „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume vor ihnen.

Kai Pflaume als Sheriff

Er spielt den Sheriff Steve McCrown. Mit amerikanisch klingendem Akzent fordert er die Ausweis-Dokumente der Clique. Als diese ihre Papiere nicht vorzeigen können, werden sie festgenommen. Der kleine Roadtrip droht ihnen eine Nacht in der Gefängniszelle beschert zu haben. Für die ZDF-Zuschauer ist die Inszenierung und die Sheriff-Rolle von Kai Pflaume zu viel des Guten. „Das ultimative Fremdschämen“ oder „Die Autoren müssen sich beim Aufschreiben der Story doch vor Lachen in den Armen gelegen haben“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Noch mehr News:

Ob die Zuschauer bei der nächsten „Traumschiff“-Folge auch so viel zu lachen haben? Immerhin spielt am Neujahrstag Comedian Oliver Pocher mit. Auch seine in Trennung lebende Noch-Ehefrau Amira hat eine von ihm unabhängige Rolle bekommen. Für die Kreuzfahrt-Crew und die Passagiere geht es nach Nusantara – dort gibt es immerhin auch einen Hafen.