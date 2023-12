Traumschiff in Utah: Jetzt drehen sie völlig durch

Liebes-Dramen, große Gefühle und nach 90 Minuten stets ein Happy End: So kennt man die ZDF-Filmreihe „Das Traumschiff“. Seit 1981 bereits zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen die Episoden. Und auch in diesem Jahr, traditionell am zweiten Weihnachtstag, dürfen sich die Fans auf eine neue Ausgabe freuen.

Und es ist ein besonderes Ziel, das das „Traumschiff“ unter der Leitung von Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) ansteuert. So geht es an Weihnachten nach Utah. Dass die amerikanische Metropole Hunderte Kilometer vom Meer entfernt liegt, tut dabei der Stimmung keinen Abbruch, schließlich erklärt Hanna Liebhold (gespielt von Barbara Wussow) schon zu Beginn des Filmes, dass man lediglich von Los Angeles aus starte und dann ein Flugzeug nutze. Muss man nun nicht unbedingt verstehen, ist aber eigentlich auch egal.

Wettstreit an Bord des „Traumschiff“

Schließlich bietet die neue Ausgabe des ZDF-Klassikers noch genug andere Themen, über die man herzhaft mit dem Kopf schütteln kann. Den Auftritt von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (gespielt von Harald Schmidt) und Jens Kessler (gespielt von Ingolf Lück) beispielsweise.

Vereint beide Figuren doch ein ausgeprägter Hang zur Hypochondrie. War dies in vorherigen Folgen schon recht amüsant mit anzuschauen, könnte man nun jedoch meinen, dass es mit dem Drehbuchautor ein wenig durchgegangen ist. Zumindest lässt er die beiden Charaktere nun völlig durchdrehen.

Eine Kreuzfahrt in die Wüste

So reicht Jens Kessler bei der Ankunft an Bord nicht etwa eine handelsübliche FFP2-Maske, nein, er kommt direkt im Ganzkörper-Schutzanzug. Warum er diesen, kaum ist er an Bord angekommen, abstreift, und fortan komplett ohne Schutz, dafür aber mit eigenem Medizinkoffer übers Deck schlendert, sei einmal dahingestellt.

Noch irrwitziger wird es mit ihm jedoch, als er in Wettstreit mit Oskar Schifferle um die Gunst, beziehungsweise den medizinischen Vorrang bei Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (gespielt von Collien Ulmen-Fernandes) tritt. Wie der ausgeht und welch überraschendes Ende der Wettstreit der beiden nimmt, siehst du am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember 2023) um 20.15 Uhr im ZDF oder bereits vorab in der Mediathek.