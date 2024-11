„Traumschiff“: ZDF lässt die Bombe platzen – jetzt herrscht Gewissheit

Lange haben die Fans der ZDF-Serie „Traumschiff“ auf diese Nachricht gewartet – nun ist sie da! Am Montagmittag (4. November) wurde bekannt gegeben, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden und wo diese gedreht wurden.

Dabei ist eins sicher: Die „Traumschiff“-Fans dürfen sich auf die unterschiedlichsten Regionen und Geschichten freuen. Florian Silbereisen wird als Kapitän Max Parger mit seiner Crew für die ein oder andere Überraschung sorgen.

„Traumschiff“: Jetzt ist es offiziell

Los geht es am Sonntag, dem 24. November. Dann dürfen sich die Zuschauer auf eine Reise durch Argentinien freuen. Gedreht wurde dabei in der Hauptstadt Buenos Aires und Umgebung, sowie dem Iguazú Wasserfällen, die zu den sieben Weltwundern gehören.

Weiter geht es dann knapp einen Monat später mit einem Ausflug in die Vereinigten Staaten. In der Folge „Hudson Valley“, die am 26. Dezember zur besten Sendezeit im ZDF ausgestrahlt wird, sehen die Zuschauer eine Tour durch den US-Bundesstaat New York.

„Traumschiff“: Fans haben Grund zur Freude

An Neujahr entführt das „Traumschiff“ die ZDF-Zuschauer auf eine der schönsten Inseln der Welt nach Curaçao. Gedreht wurde unter anderem in Otrabanda (Kunstviertel), Hulanda Village (kleines Dorf im Herzen Willemstads) und auf dem Carmabi Pier. Auch diese Folge läuft um 20.15 Uhr im Programm des ZDF.

Das „Traumschiff“-Team besteht dabei wie immer aus Florian Silbereisen in der Rolle des Kapitäns Max Parger, Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth in der Rolle des Staffkapitäns Martin Grimm und Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.