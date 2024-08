Seit nunmehr fünf Jahren schippert Schlagerstar Florian Silbereisen als Kapitän Max Prager über die See. Seitdem ist er die Hauptfigur in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“. Für eingefleischte Fans des Formats gibt es jetzt Neuigkeiten, die sie erfreuen dürfte.

Denn Florian Silbereisens „Traumschiff“ ist bald schon bei RTL+ abrufbar!

Florian Silbereisen: Neuer „Traumschiff“-Deal

RTL Deutschland und ZDF Studios haben ihre Rechtedeals erweitert. Laut dem Branchendienst „DWDL“ sollen circa 1000 Episoden diverser Programme in der Mediathek gezeigt werden. Neben dem „Traumschiff“ auch Formate wie „Der Bergdoktor“, „Wilsberg“, „Nord Nord Mord“ oder auch „Friesland“.

Schon ab dem 15. September werden in mehreren Schritten einige Folgen quotenstarker Formate bei RTL+ zu sehen sein.

Zunächst, wie „DWDL“ schreibt, Krimiformate, ab Mitte Oktober dann auch Serien-Hits wie “Der Bergdoktor“, „Die Bergretter“ und „Bettys Diagnose“. Florian Silbereisen und „Das Traumschiff“ soll schließlich Mitte November abrufbar sein, ebenso wie „Die Schwarzwald-Klinik“.

„Serienfans haben auf RTL+ künftig eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Lieblingsserien des ZDF – seit zwölf Jahren Marktführer unter den deutschen Fernsehsendern – rund um die Uhr zu genießen“, so Dr. Markus Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Studios.

