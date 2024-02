„Traumschiff“-Schauspieler tot – große Trauer um Horst Naumann

Große Trauer um „Traumschiff“-Star Horst Naumann. Der Schauspieler starb im Alter von 98 Jahren.

Der „Traumschiff“-Star verstarb bereits am 19. Februar 2024. „Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt, und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen – ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen“, sagte seine Ehefrau Linn Naumann gegenüber der „Bild“.

„Traumschiff“-Star spielte 28 Jahre lang den Schiffsarzt „Dr. Horst Schröder“

Horst Naumann wurde in den 80er Jahren durch seine Rollen in den TV-Serien „Schwarzwaldklinik“ und „Traumschiff“ berühmt. 28 Jahre lang spielte er den Schiffsarzt „Dr. Horst Schröder“.

Der aktuelle „Traumschiff“-Kapitän, Florian Silbereisen, findet gegenüber der „Bild“ rührende Worte: „Er war der Traumschiff-Arzt, der scheinbar wirklich über medizinische Kräfte verfügt hat. Durch seine beruhigende und souveräne Ausstrahlung konnte man vor dem Bildschirm tatsächlich entspannen, wenn er an Bord war. Er hat das Traumschiff auf diese Weise ganz entscheidend geprägt. Jetzt passt er von oben auf uns auf.“

„Traumschiff“-Schauspieler Naumann an Altersschwäche gestorben

Er sei nicht krank gewesen, sondern einfach an Altersschwäche gestorben, erklärte Naumanns Frau. „In der Woche davor haben wir noch fröhlich in einer guten Runde meinen Geburtstag gefeiert. Im Januar waren wir in seiner Heimatstadt Dresden. Die letzte Reise war noch mal eine Reise zu seinen Wurzeln. Es war gut, dass wir das noch gemeinsam gemacht haben.“