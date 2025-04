„Top Gun“-Star Val Kilmer ist tot

Traurige Nachricht aus Hollywood! Val Kilmer ist gestorben. Der Schauspieler wurde nur 65 Jahre alt. Das berichten mehrere US-Medien, unter anderem die „New York Times“.

Val Kilmer war in mehreren Hollywood-Produktionen beteiligt. Berühmt wurde er vor allem durch seine Rolle als ehrgeiziger Marineflieger Tom „Iceman“ Kazansky an der Seite von Tom Cruise in Tony Scotts Mega-Kassenschlager „Top Gun“ aus dem Jahr 1986.

Val Kilmer ist gestorben

Der Schauspieler soll am Dienstag (01.04.) in Los Angeles an einer Lungenentzündung gestorben sein, wie seine Tochter Mercedes Kilmer der „New York Times“ erzählte.

Im Jahr 2015 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert. In „Val“, seinem bewegenden Dokumentarfilm über sein Leben, zeigen Szenen, wie er einen Beatmungsschlauch benötigte. Der Film feierte im Juli 2021 in Cannes Premiere.

Neben „Top Gun“ verkörperte Val Kilmer auch eindrucksvoll Elvis Presley in Tony Scotts Film „True Romance“ (1993). Geschrieben wurde er von Quentin Tarantino. Außerdem spielte er 1995 in „Batman Forever“ mit und 2003 den Pornostar und Kokainabhängigen John Holmes in „Wonderland“.

Von 1988 bis 1996 war Val Kilmer mit der britischen Schauspielerin Joanne Whalley verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder Mercedes und Jack Kilmer.