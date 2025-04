Trauer um „Top Gun“-Star Val Kilmer – Hollywood nimmt Abschied

Die Filmwelt verliert einen ihrer Großen. Der legendäre Schauspieler Val Kilmer ist tot. Der Star, bekannt aus Blockbustern wie „Top Gun“, „Batman Forever“ und „The Doors“, ist im Alter von 65 Jahren in Los Angeles gestorben. Die traurige Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und Stars weltweit nehmen Abschied (wir berichteten).

Seine Kinder Mercedes und Jack Kilmer trauern um ihren Vater. Dabei verriet Tochter Mercedes der „New York Times“ nun, dass eine Lungenentzündung die Todesursache war. Ganz Hollywood ist in Schockstarre!

„Top Gun”-Star Val Kilmer plötzlich verstorben

Auf Social Media bekunden zahlreiche Prominente ihre Trauer. US-Schauspieler Josh Brolin teilte ein Bild mit Kilmer und schrieb: „Mach’s gut, Kumpel. Ich werde dich vermissen.“ Er erinnert sich an Kilmer als „klugen, herausfordernden, mutigen, äußerst kreativen Knallkopf“.

Auch Gitarren-Legende Slash gedenkt Kilmer mit einem Bild aus „Tombstone“ und einem schlichten „RIP #ValKilmer“. „Game of Thrones“-Star Jason Momoa, ebenfalls ein „Batman“-Darsteller, teilt ein Bild in seiner Instagram-Story und fügt drei „Betende Hände“-Emojis hinzu.

Der „Hollywood Reporter“ würdigt Kilmers Karriere mit einem Post über seine größten Rollen. Kilmer zählte in den 80er und 90er Jahren zu den Topverdienern Hollywoods. Nach seinem Durchbruch mit „Top Gun“ glänzte er in „Willow“ und heiratete Co-Star Joanne Whalley. In „The Doors“ verkörperte er den legendären Jim Morrison. Als Doc Holliday in „Tombstone“ und als Batman in „Batman Forever“ schrieb er Filmgeschichte.

Die Nachricht von Kilmers Tod hinterlässt eine Lücke in der Filmwelt. Seine Rollen bleiben unvergessen, und seine Fans weltweit trauern um einen der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation.