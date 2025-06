Trauer um „King of the Hill“-Star: Jonathan Joss (†59) erschossen!

Ein Schock für „King of the Hill“-Fans: Jonathan Joss (†59) wurde in San Antonio ermordet. Die tragische Nachricht erschüttert die TV-Welt.

Wie „TMZ“ berichtet, kam es am 1. Juni zu einem tödlichen Streit. Dabei geriet Joss mit seinem Nachbarn Sigfredo Alvarez Ceja aneinander. Die Situation eskalierte, Ceja zog eine Waffe und schoss. Sanitäter konnten nur noch den Tod des Schauspielers feststellen.

Tragödie um „King of the Hill“-Star

Doch warum dieser brutale Streit? Die Polizei hält sich bedeckt. Tristan Kern de Gonzales, der erst seit Februar mit Joss verheiratet war, sagte der Nachrichtenagentur Associated Press: „Er wurde ermordet.“ Er erzählt, dass sie nach der Post schauen wollten, als der Nachbar sie angriff.

„Als der Mann geschossen hat, stieß Jonathan mich aus dem Weg. Er hat mein Leben gerettet“ , sagt Gonzales. Er vermutet homophobe Motive: „Da konnte jemand nicht ertragen, dass zwei Männer sich lieben.“ Ceja wurde wegen Mordes angeklagt, die Kaution beträgt 200.000 Dollar.

Jonathan Joss war nicht nur als John Redcorn bekannt. Er spielte auch in „Ray Donovan“ und „Tulsa King“. Seine markante Stimme bleibt unvergessen. Gerade jetzt, wo „King of the Hill“ ein Comeback feiert, schmerzt sein Verlust besonders.

Im August wird Hulu die 14. Staffel veröffentlichen. Fans hoffen, Jonathan Joss noch einmal in seiner Rolle hören zu können.