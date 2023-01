Netflix: „Tiger King“-Star Carole Baskin macht schockierende Enthüllung – ihr Mann lebt!

Bei diesen Worten verschlägt es einem wahrlich die Sprache. Die Tierrechtsaktivistin Carole Baskin, die durch die Netflix-Doku „Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere“ bekannt geworden ist, enthüllt die Wahrheit um ihren totgeglaubten Ehemann Don Lewis. Ihrem ewigen Kontrahenten Joe Exotic zufolge soll der Unternehmer bereits seit dem Jahr 2002 tot sein.

Rund 20 Jahre nach dem angeblichen Mord verrät Carole Baskin endlich, was wirklich mit ihrem Ehemann passiert ist. Demnach soll es Don Lewis hervorragend gehen. Die Netflix-Zuschauer werden die „Tiger King“-Folgen nun mit völlig anderen Augen sehen.

Ehemann von Netflix-Darstellerin ist 2002 für tot erklärt worden

Der ewige Krieg zwischen Joe Exotic, dem Betreiber eines Privatzoos, und der Aktivistin Carole Baskin nimmt eine schockierende Wende. Über mehrere Folgen hinweg sind die Netflix-Zuschauer Zeugen ihrer Fehde geworden. Auf verschiedenste Weisen haben sich die beiden versucht, gegenseitig zu manipulieren. Joe Exotic ist im Jahr 2019 sogar zu einer 22-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, nachdem ihm nachgewiesen worden ist, dass er jemandem damit beauftragt hat, Carole Baskin zu ermorden. Zudem hat er gegen mehrere Tierschutzgesetze verstoßen.

In der dritten Folge von „Tiger King“ hat Joe Exotic seiner Feindin sogar vorgeworfen, sie hätte ihren Ehemann Don Lewis im Jahr 2002 ermordet und seinen Körper an ihre Raubkatzen verfüttert. Und auch die Familie des Unternehmers hat sich in der Netflix-Doku über angebliche Verstrickungen und Unregelmäßigkeiten geäußert, die den Eindruck erwecken, dass Carole tatsächlich etwas mit dem Verschwinden von Don Lewis zu tun haben könnte. Sie selbst ist diesbezüglich kaum zu Wort gekommen.

Netflix-Bekanntheit Carole Baskin verrät: Ihr Ex lebt inzwischen in Costa Rica

Nun überrascht Carole Baskin jedoch alle und verrät, dass Don Lewis noch am Leben sei. In einem Interview mit der ITV-Sendung „This Morning“ stellt die Katzenliebhaberin die Behauptung auf, dass ihr Ex-Mann in Costa Rica „gesund und munter“ sei. Das Paar soll sich bereits im Jahr 1997 getrennt haben. Der Grund für ihr Liebes-Aus seien ihre unvereinbaren Interessen gewesen: Während Carole sich für den Tierschutz stark macht, hat Don eine eigene Katzenzucht aufbauen wollen.

Das Ministerium für Innere Sicherheit soll Carole Baskin mitgeteilt haben, dass Don Lewis wohlauf sei und aktuell in Costa Rica lebe. „Er hat etwa eine Million US-Dollar nach Costa Rica gebracht, und ich hatte zugestimmt, ihn das tun zu lassen, damit er sich selbst beweisen konnte, dass er seinen Lebensunterhalt verdienen kann“, erzählt die 61-Jährige. Sie sei froh darüber, dass es ihrem Ex gut gehe.