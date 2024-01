Trauer um „Star Trek“-Star: Mickey Cottrell stirbt im Alter von 79 Jahren

Trauer in Hollywood. Mickey Cottrell ist am 1. Januar 2024 im Alter von 79 Jahren im kalifornischen Woodland Hills verstorben. Das teilte seine Schwester mit. Cottrell spielte in vielen amerikanischen Fernsehfilmen mit.

International bekannt wurde der Darsteller vor allen durch seine Rollen in weltbekannten Science Fiction-Serien wie „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ und „Star Trek: Raumschiff Voyager“ in den 90-er Jahren.

Szenenbild aus „Star Trek: Die nächste Generation.“ Staffel 5, Episode 21 (1992): Famke Janssen und Mickey Cottrell in „Eine hoffnungslose Romanze“. Foto: imago images/Everett Collection

Star Trek-Darsteller Mickey Cottrell: Autor, Schauspieler, Produzent

Auch in einigen internationalen Filmen wirkte er mit, darunter der Gus van Sant-Streifen „My Private Idaho“, der Keanu Reeves und River Phoenix schlagartig bekannt machte.

Außerdem war Mickey Cottrell in Tim Burtons’s schwarzweißem Biopic „Ed Wood“ mit Johnny Depp in der Hauptrolle zu sehen, sowie im queeren Klassiker „Shortbus“ von John Cameron Mitchell aus dem Jahr 2006.

Der Schauspieler, der auch als Produzent und Schriftsteller gearbeitet hat, litt schon seit einiger Zeit an Parkinson. Er wurde am 4.11 1944 in Springfield/Illinois geboren. Über seine Todesursache ist noch nichts bekannt.