Val Kilmer (†65): Nach plötzlichem Tod kommt es jetzt ans Licht

Etwa zehn Tage ist es her, dass Hollywood Abschied von einem ganz großen Schauspieler nehmen musste: Val Kilmer. Der „Top Gun“-Darsteller starb am 1. April in Los Angeles, Grund soll eine Lungenentzündung gewesen sein.

Jetzt gibt es Gewissheit über die Todesursache des Filmstars.

Val Kilmer (†65): Todesursache steht fest

Kurz nachdem die Nachricht über den Tod von Val Kilmer von seiner Tochter Mercedes bestätigt wurde, gab es auch schon Berichte darüber, dass der Schauspieler einer Lungenentzündung erlegen sein soll.

Rund zehn Tage später, am Freitag (11. April) wird die Diagnose dann offiziell. Unterlagen des Gesundheitsamtes im Bezirk Los Angeles bestätigen eine Lungenentzündung als Todesursache und enthüllen noch weitere gesundheitliche Probleme.

So wurden bei Kilmer auch ein hypoxämisches Atemversagen sowie ein chronisches Atemversagen und ein bösartiger Tumor am Zungengrund festgestellt. Das berichtet die britische „Sun“. Zudem ist Unterernährung als ein Faktor auf dem Totenschein aufgeführt.

Val Kilmer (†65) litt lange an Kehlkopfkrebs

Der Schauspieler hatte bereits seit rund zehn Jahren gesundheitlich schwer zu kämpfen, nachdem bei ihm 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert wurde. Zwar konnte er die Krankheit überwinden, wurde die Folgen daraus aber nie ganz los.

Zuletzt war Val Kilmer 2022 in einem kurzen Auftritt bei „Top Gun: Maverick“ zu sehen. Seine eigene Karriere in Hollywood startet er selbst mit dem Blockbuster von 1986 an der Seite von Tom Cruise. Es folgten insgesamt mehr als 100 weitere Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem als Batman in „Batman Forever“.

Entsprechend groß ist die Huldigung, die Val Kilmer nach seinem Tod erfährt. Das schätzen besonders seine zwei Kinder Mercedes und Jack. Sie erklärten in einem öffentlichen Statement zum Tod ihres Vaters: „Danke, dass Sie das Andenken unseres außergewöhnlichen Vaters ehren. Wir sind so stolz auf ihn und fühlen uns geehrt, sein Vermächtnis gefeiert zu sehen.“