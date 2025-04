„Goodbye Deutschland“: Drama um TV-Auswanderer! „Es sieht ganz schlimm aus“

Neue Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz! Der gelernte Koch kämpft nun schon seit längerem mit schweren gesundheitlichen Problemen, war zuletzt Anfang des Jahres im Krankenhaus.

Nun meldet sich Ehefrau Kathrin mit schlechten Neuigkeiten bei den „Goodbye Deutschland„-Fans: Thommy liegt erneut auf der Intensivstation! Auch der Auswanderer selbst meldet sich mit beunruhigenden Worten auf Instagram.

„Goodbye Deutschland“: Thommy wieder in Klinik eingewiesen

Nicht nur das aufregende Auswanderer-Leben haben Thommy und Kathrin bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox schon lange geteilt, auch die gesundheitlichen Probleme von Thomas spielen immer wieder eine Rolle bei dem Paar.

Am Donnerstag (10. April) gibt Kathrin plötzlich ein beunruhigendes Update zu ihrem Partner, mit dem sie derzeit auf Mallorca lebt. „Leider haben wir keine gute Nachrichten für euch. Wir haben Tommy wieder ins Krankenhaus in Son Espases (Palma) gebracht heute, in die Notaufnahme“, berichtet sie in ihrer Instagram-Story.

„Er hatte auf einmal einen ganz geschwollenen Hals und ganz geschwollene Brust vorne und an der Seite, wo die Narbe ist. Und der ganze Rücken, so auf der rechten Seite, ist total angeschwollen alles. Das sieht ganz schlimm aus und er ist jetzt wieder im Krankenhaus und jetzt schauen sie, was das ist“, erklärt die Auswanderin den Tränen nahe.

„Goodbye Deutschland“: „Es nimmt kein Ende, mein Gott“

Auch Thommy selbst meldet sich einige Stunden später bei seinen Anhängern, hat offenbar eine Instagram-Story aus dem Krankenbett aufgenommen. „So, ihr Lieben, wie ihr seht, es nimmt kein Ende. Ich lieg‘ schon wieder auf der Intensivstation, kriege kaum Luft, sehe aus wie Quasimodo. Meine ganze rechte Seite ist zugeschwollen, Hals, der ganze Rücken“, berichtet er von seinem Leid und sieht dabei sichtlich angeschlagen aus.

„Es nimmt kein Ende, mein Gott“, fasst er seine Situation frustriert zusammen. Fans und Freunden bleibt aktuell nicht mehr, als dem „Goodbye Deutschland“-Gesicht die Daumen zu drücken und ihm eine schnelle Genesung zu wünschen. In den Kommentaren erfährt Thommy Schmelz viel Anteilnahme. Bleibt zu hoffen, dass er das Krankenhaus bald wieder verlassen kann!