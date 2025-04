Tom Kaulitz: Jetzt gibt es kein Zurück mehr – „Solche Angst“

Bill und Tom Kaulitz sind seit ihrer Teenagerzeit bekannt und haben sich mit ihrer Band „Tokio Hotel“ in die deutsche Popgeschichte gespielt. Ihre Songs laufen noch immer rauf und runter. Längst sind die beiden nicht mehr nur Musiker, sondern auch feste Podcast-Größen. In ihrem gemeinsamen Format „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ teilen sie regelmäßig Gedanken, Anekdoten und Persönliches – so auch in der aktuellen Folge. Und die hat es in sich.

Denn dieses Mal geht es nicht um Hollywood-Partys oder Bills Liebesleben, sondern um etwas ganz Alltägliches und gleichzeitig Belastendes: eine anstehende Operation. Tom Kaulitz spricht offen über seine Angst vor einem bevorstehenden Eingriff.

Tom Kaulitz legt sich unters Messer

Tom Kaulitz muss sich unters Messer legen! Genauer möchte er nicht werden, erzählt aber, dass ihm „Knochen implantiert“ werden müssen. „Ich hab da solche Angst vor, ich kann es dir gar nicht sagen“, gesteht der Gitarrist seinem Bruder. In New York steht eine größere Zahn-OP an, mit allem, was dazugehört, eben auch der Narkose.

+++Tom Kaulitz gibt zu: „Privat will ich es richtig dreckig“+++

Bruder Bill, der sich gerade wieder in seiner Wahlheimat Los Angeles sonnt, ist beim Thema sofort ganz Ohr und reagiert prompt: „Du Armer!“ Bill bietet sogar an, Tom zur Seite zu stehen und kurzerhand nach New York zu jetten. Doch der winkt aus einem ganz bestimmten Grund ab.

Tom Kaulitz ahnt nichts Gutes

„Ich will das irgendwie alleine machen. Mir ist das auch alles unangenehm“, gesteht Tom. Der „Tokio Hotel“-Star befürchtet, sein Zwillingsbruder würde ihm im OP-Saal eher Lachanfälle als Trost bescheren: „Du würdest doch eh nur Quatsch machen, wenn ich da unter Narkose bin.“ Da muss selbst Bill lachen und verspricht immerhin, aus der Ferne die Daumen zu drücken.

Mehr Promi-News:

Zuletzt lief es für „Tokio Hotel“ richtig rund. Die Band war gerade erst auf großer Europatour, begeisterte Fans von Berlin bis Barcelona. Während Bill nun wieder Hollywood-Luft schnuppert, hängt Tom noch in New York fest – allein, nervös und mit Zahnarzttermin im Kalender. Danach geht es aber auch für ihn wieder zurück nach L.A. und in die Arme seiner Ehefrau Heidi Klum.