„GNTM“: Heidi Klum verrät es – plötzlich steht ER am Set

In diesem Jahr hat die beliebte ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) einen besonderen Grund zum Feiern: Die Castingshow wird bereits 20 Jahre alt! Seit 2006 sucht Supermodel Heidi Klum jedes Jahr nach den talentiertesten Nachwuchsmodels Deutschlands. Auch in dieser Jubiläumsstaffel hat sich die Model-Mama wieder eine besondere Überraschung einfallen lassen.

Neben den bereits bekannten Änderungen, wie der Teilnahme von sowohl Männern als auch Frauen, gibt es diesmal noch einen echten Knaller hinter den Kulissen.

„GNTM“: Plötzlich steht ER am Set

Während die Kamera bei „GNTM“ normalerweise auf Heidi Klum und ihre Models fokussiert ist, gibt es in Folge 14 einen ganz besonderen Gast. Er steht zwar nicht im Rampenlicht, ist aber dennoch mit Herz und Engagement dabei ist. Die Rede ist von Heidis Sohn Henry, der die Show als Begleiter hinter den Kulissen aufmischt. Der 19-Jährige ist bereits fleißig, wenn es darum geht, hinter der Kamera die Klappe zu schlagen, wie Heidi auf ihrem Instagram-Account zeigt.

Henry ist erst kürzlich bei der Pariser Fashion Week über den Catwalk geschritten und wer weiß, vielleicht kann er den angehenden Topmodels bei „GNTM“ noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Doch es gibt noch einen weiteren Blickfang in der Castingshow!

„GNTM“: Heidi begrüßt Stargast

Auch bei „GNTM“ zu sehen: Heidis langjährige Freundin und Topmodel Adriana Lima. „Seit so vielen Jahren wünsche ich es mir, dass sie als Stargast neben mir sitzt. Heute ist es endlich so weit“, kündigt Klum das Model an. Die beiden lernten sich vor 30 Jahren bei den legendären „Victoria’s Secret“-Shows kennen und geben jetzt ihr Wissen an die Nachwuchstalente der aktuellen Staffel weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi Klum ihre Kinder mit ans „GNTM“-Set bringt. Ihre älteste Tochter Leni durfte die Models sogar schon als Gast-Jurorin unterstützen und besuchte bereits in jungen Jahren mit Mama Heidi den Backstage-Bereich.