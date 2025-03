Tom Kaulitz gibt zu: „Privat will ich es richtig dreckig“

Tom Kaulitz, der „Tokio Hotel“-Star und Mann von Heidi Klum, mag es privat also etwas versauter. In der neuesten Podcast-Folge „Kaulitz Hills“ sprechen Tom und sein Bruder Bill über pikante Fotos. Dabei geben beide zu: Sie haben selbst schon heiße Fotos versendet und empfangen.

Tom plaudert dabei sogar aus dem Nähkästchen. Ob er solche Fotos regelmäßig von seiner Heidi bekommt?

Tom Kaulitz: „Da ist ja die ganze Romantik dahin.“

Als die beiden eine Zuhörerfrage erreicht, geht es plötzlich heiß her im Kaulitz-Studio. Die beiden Zwillinge sollen eine pikante Frage einordnen, bei der es um Nacktfotos geht – und kommen schnell ins Philosophieren, wie sie ihre sexy Bilder selbst am liebsten mögen. Bill mag es stilvoll, Tom widerspricht: „Stilvoll? Findet man privat nicht so ein richtiges Pornobild gut? Ich will nicht stilvoll. Privat will ich es richtig dreckig.“

Bei der Frage der Zuhörerin sind sich die beiden Brüder aber einig: Ob es in Ordnung sei, dem Partner alte Nacktfotos zu schicken? Beide meinen: „Auf keinen Fall.“ Tom hat fast schon Mitleid mit der Zuhörerin: „Da ist ja die ganze Romantik dahin. Die hat jetzt gedacht, jetzt geht’s los, wir machen jetzt Sexting“. Bill ergänzt: „Ich muss jetzt mal sagen, ich finde es richtig gut und da lege ich eigentlich auch Wert drauf, wenn ich Sexting mache, dass die Bilder in dem Moment entstehen.“

Da scheinen sich beide doch sehr gut auszukennen. Fotos mit Gesicht sind für Tom allerdings tabu. Viel zu groß ist seine Angst vor einer unabsichtlichen Veröffentlichung. Bill ist da um einiges gelassener: „Du, ganz ehrlich, wenn ein Bild von mir rauskommt, denke ich: Ich seh doch super aus auf dem Bild, dann ist es so.“

Bill freut sich ganz offensichtlich über pikante Bilder. In der neuen Folge „Kaulitz Hills“ betont er, dass er sich weiterhin über Nacktfotos freut.