Tom Hanks: Sorge um den Superstar – besorgniserregendes Video aufgetaucht

Foto: picture alliance / Joel C Ryan/Invision/AP | Joel C Ryan

Große Sorge um Hollywoodstar Tom Hanks. Der 65-jährige Schauspieler befindet sich gerade auf Promo-Tour für seinen neuen Film „Elvis“, in dem er Presleys Manager Tom Parker spielt.

Eine Szene jedoch wirft kein gutes Licht auf den Gesundheitszustand des Weltstars. So sieht man Tom Hanks auf Videos von der „Elvis“-Premiere in Australien, in denen er zu den Zuschauern spricht. Sein rechter Arm zitterte stark.

Tom Hanks: Große Sorge um den Hollywoodstar

Der Schauspieler, der für die Filme „Philadelphia“ und „Forrest Gump“ jeweils den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam, schien dabei nicht in der Lage, das Zittern in den Griff zu bekommen, wie die britische „Daily Mail“ berichtet. Später versuchte er, das Mikrofon mit der linken Hand zu stützen, um so das Zittern einzudämmen – anscheinend ohne Erfolg, so die Zeitung.

-----------

Das ist Hollywood-Star Tom Hanks:

Thomas Jeffrey 'Tom' Hanks wurde am 9. Juli 1956 in Concord, Kalifornien geboren

Für seine Rollen in den Filmen „Philadelphia“ und „Forrest Gump“ bekam Tom Hanks den Oscar als bester Hauptdarsteller

Im März 2020 war Hanks einer der ersten älteren prominenten Corona-Erkrankten der westlichen Welt

------------------

Was genau mit Tom Hanks Arm los war, ist bislang unklar. Seinen Humor schien das aber nicht zu beeinträchtigen. So bezeichnete der Star die „Da-Vinci-Code“-Filme in einem Interview mit der „New York Times“ unter anderem als „Quatsch. Hanks, der in den Filmen die Hauptrolle des Robert Langdon übernommen hatte, kritisierte zudem die historischen Freiheiten, die sich die Filme genommen hatten.

Tom Hanks bei der Premiere des Filmes „Elvis“ in Australien. Foto: IMAGO / AAP

Die Sache hatte jedoch auch etwas Gutes, so Hanks. So feierte er während der Dreharbeiten Geburtstag. „Wir haben nachts im Louvre gedreht. Ich habe meine Hose vor der Mona Lisa gewechselt! Sie brachten mir eine Geburtstagstorte in den Grand Salon! Wer hat schon die Gelegenheit, so etwas zu erleben“, scherzt der Megastar.

------------

Mehr News aus der Welt der Stars:

------------------

Unter Schock standen zuletzt auch die Anhänger der Royals. Prinz Harry stürzte beim einem Polo-Spiel vom Pferd.