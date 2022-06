Thomas Gottschalk lässt Show-Bombe platzen: TV-Fans werden feiern

Nach seinem großen „Wetten, dass ..?“-Comeback steht fest, Thomas Gottschalk wird auch 2022 für die ZDF-Show auf der Bühne stehen.

Details über Gäste, Programm und Wetten gab das ZDF bisher noch keine bekannt. Bei seinem Liveauftritt am Dienstagabend (14. Juni) ließ Thomas Gottschalk jetzt aber völlig überraschend doch schon etwas durchblicken.

Thomas Gottschalk verrät DAS über „Wetten, dass ..?“

Der Entertainer ist bei der Veranstaltung „Pioniere der Welt“ in Mönchengladbach zu Gast und spricht über seine Zukunftspläne. Dass er 2023 für eine Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ vor der Kamera stehen wird, verrät er mit den Worten: „Man muss mit mir rechnen.“

---------------------------------------------------------------------

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Johannes Gottschalk ist ein deutscher Entertainer, Schauspieler und Radio- und Fernsehmoderator

Er wurde besonders als Moderator der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ ab 1987 bekannt

Thomas Gottschalk ist 71 Jahre alt

Kurze Haare kannte man bislang von dem Moderator noch nicht, mit seinem Aufritt bei „Die Passion“ überraschte er dann alle mit Kurzhaarfrisur statt wilder Lockenpracht

---------------------------------------------------------------------

Und auch in Sachen Programmplanung plaudert der Moderator aus dem Nähkästchen.

Thomas Gottschalk spricht über „Die Supernasen“-Spezial bei „Wetten, dass ..?“

Er verrät: In der Liveshow soll es ein großes Comeback geben. Und zwar für „Die Supernasen“. In den 1980er Jahren feierte Thomas Gottschalk an der Seite von Mike Krüger mit der „Supernasen“-Filmreihe in den deutschen Kinos für Begeisterung.

Thomas Gottschalk plauderte bei der Veranstaltung „Pioniere der Welt“ auch über „Wetten, dass ..?“. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

Jetzt ist laut Gottschalk ein Spezial geplant. Dafür wolle man sich schon bald am Wörthersee treffen. Besonders daran ist vor allem die Tatsache, dass sich Mike Krüger eigentlich aus dem TV verabschiedet hatte.

---------------------------------------------------------------------

Mehr zu Thomas Gottschalk und „Wetten, dass ..?“:

---------------------------------------------------------------------

Im Herbst 2021 erklärte Krüger unter einer Bedingung vielleicht doch noch einmal aufzutreten – wenn Thomas Gottschalk „Wetten, dass ..?“ moderiert. Damit dürfte einem Wiedersehen im Live-TV nichts mehr im Wege stehen.