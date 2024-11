Tom Cruise: Bitterer Abschied steht bevor – Fans befürchten „Ende einer Ära“

Die Vorfreude der Fans ist gigantisch – doch jetzt geht sie mit einer traurigen Gewissheit einher…

Tom Cruise gehört zu den größten Filmstars des Planeten. Seine mit Abstand erfolgreichsten Filme: Die „Mission: Impossible“-Reihe. Die mittlerweile sieben Teile spielten weltweit über 4 Milliarden US-Dollar ein. Jedem einzelnen Film gelingt es dabei, seinen Vorgänger mit immer noch spektakuläreren Action-Szenen zu übertreffen. Die sind auch gerade deshalb so packend, weil der mittlerweile 62 Jahre alte Tom Cruise viele seiner waghalsigen Stunts noch immer selbst durchführt und sich teils monatelang darauf vorbereitet.

2023 erschien mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ der siebte Teil der Reihe – nun hat Tom Cruise den Titel für den achten Film veröffentlicht, inklusive Filmplakat und Trailer. Und alles deutet darauf hin, dass sich Fans von Cruise in der Rolle von Ethan Hunt verabschieden müssen.

Tom Cruise: Letzter „Mission: Impossible“-Film?

1996 schlüpfte Tom Cruise erstmals in die Rolle des IMF-Agenten Hunt. Damals war er erst Anfang 30. Fast drei Jahrzehnte später verkörpert er die Rolle nun zum achten Mal – in „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ (deutsch: „Die letzte Abrechnung“). Am Montag (11. November) veröffentlichten Cruise und Paramount den Namen des neuen Films, inklusive Filmplakat und erstem Trailer.

Der Titel, der sehr an den Vorgänger „Dead Reckoning“ angelehnt ist, scheint die Sorge vieler Fans zu bestätigen: Mit 62 Jahren verabschiedet sich Superstar Cruise wohl von der „Mission: Impossible“-Reihe. Teil 8 wird sein persönliches, großes Finale.

Auch sein Zitat „Vertraut ihr mir ein letztes Mal?“ aus dem Trailer und der Slogan „Jede Entscheidung hat hier hin geführt“, den Cruise selbst auf Instagram postete, bekräftigen diesen Eindruck.

„Wenn Ethan stirbt, weine ich“

Die Fans sind nun zweigespalten. Einerseits ist da die große Vorfreude auf den achten Mission-Impossible-Film, der aufgrund rekordverdächtiger Produktionskosten von rund 400 Millionen Dollar ein Mega-Hit werden muss, um Profit zu machen – und gleichzeitig wollen sie den Abschied von Tom Cruise in seiner Kult-Rolle nicht wahrhaben.

Ein Auszug aus den Instagram-Kommentaren:

„‚Final‘ am Ar***. Die machen das, bis er 90 ist.“

„Warum ist da ein ‚final‘ im Titel? Löscht das. Was meint ihr mit ‚final‘? Ich will 20 weitere Mission-Impossible-Filme.“

„Der ‚finale‘? Wenn Ethan stirbt, weine ich.“

„Verdammt, wird das Toms letzter Mission-Impossible-Film? Das wird das Ende einer Ära.“

„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ startet voraussichtlich am 22. Mai 2025 in unseren Kinos. Neben Tom Cruise sind Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames, Nick Offerman und Angela Bassett mit von der Partie.