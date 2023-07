Tokio Hotel muss Festival-Auftritt abrupt beenden – „Am Boden zerstört“

Dicke Auftritt-Pleite bei Tokio Hotel! Eigentlich wollten Bill Kaulitz und Co. ihren Fans am Freitagabend (21. Juli) so richtig einheizen, spielten seit ihrer Gründung erstmals auf einem Festival in Deutschland – doch plötzlich ging nichts mehr! Und das ausgerechnet vor den Augen von Supermodel Heidi Klum, Frau von Band-Mitglied Tom Kaulitz.

So hatten sich das wohl weder Tokio Hotel noch die Fans der Band vorgestellt: Nicht mal die Hälfte ihrer Songs waren gespielt – da versagte plötzlich die Technik beim Deichbrand-Festival! „Es tut uns total leid. Wir haben so ein geiles Set für euch vorbereitet“, entschuldigte sich Bill Kaulitz.

Tokio Hotel kam noch einmal auf die Bühne zurück

Wie die „Bild“ berichtet, gingen viele Fans wegen der Technikprobleme schon vor dem Abbruch. Kurz danach gab es immerhin eine Videobotschaft an die Anhängerschaft. „Wir sind am Boden zerstört“, heißt es dort. „Alles hat aufgegeben, wir konnten nicht zurück auf die Bühne. Das ganze System – alles war fucked.“

Immerhin kam Tokio Hotel nochmal auf die Bühne zurück – allerdings nur mit einer Gitarre. Sie spielten eine Akustik-Version ihres Mega-Hits „Durch den Monsun“. Das sei das Letzte gewesen, was sie machen konnten, wie die Band mitteilte.

Nächster Auftritt steht schon in den Startlöchern

Und das Debakel mit ansehen musste auch Heidi Klum. Sie teilte neben der Bühne aufgenommene Videos. Doch von dem Konzertabbruch berichtete sie nicht. „Wir haben so lange geprobt und die tollste Show vorbereitet“, ärgerte sich die Band.

Doch lange müssen Fans bis zum nächsten Auftritt nicht warten. Am Samstag (22. Juli) werden Tokio Hotel beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin zu sehen sein – und dann hoffentlich ganz ohne irgendwelche bösen Pannen…