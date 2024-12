„Tokio Hotel“-Star zeigt sich auf Magdeburger Weihnachtsmarkt – kurz vor dem Anschlag

Es sind grausame und erschütternde Szenen, die sich am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ereignet haben. Ein Auto rast durch eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Für mindestens vier Menschen endet der Besuch tödlich. Viele weitere sind verletzt. Ein Horror.

Nur wenige Stunden zuvor besucht auch „Tokio Hotel“-Star Gustav Schäfer den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

„Tokio Hotel“-Star auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Er selbst ist gebürtiger Magdeburger. Auf Instagram teil der Musiker noch fröhliche Bilder von seinem Besuch, schreibt: „Schön wars uffm Weihnachtsmarkt“.

Als er von dem Anschlag des aus Saudi-Arabien gebürtigen Mannes erfährt, ist er wie zahlreiche Menschen einfach nur fassungslos.

Gustav Schäfer schreibt im Netz dazu: „Ich kann grad nicht in Worte fassen, was in unserer Stadt Magdeburg passiert ist. Uns geht es gut, zum Glück, aber viele Menschen hatten das nicht. Meine Gedanken sind bei all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben.“ Dazu postet er den Hashtag „Bleib stark Magdeburg“.

„Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz nimmt Anteil

Auch sein „Tokio Hotel“-Bandkollege Bill Kaulitz, der sich zusammen mit seiner Schwägerin Heidi Klum und seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz derzeit im Skiurlaub befindet, hat von dem verheerenden Abend auf dem Weihnachtsmarkt seiner Heimatstadt Magdeburg erfahren und nimmt Anteil. Bill teilt ein Bild vom Stadtwappen, auf dem steht: „Pray for Magdeburg“ (zu Deutsch: „Betet für Magdeburg“). Sein Bruder Tom hat bislang noch nicht öffentlich reagiert.

Neuesten Erkenntnissen zufolge soll der Todesfahrer (50) laut „Bild“ während der Fahrt unter Drogen gestanden haben. Das ergab ein erster Drogenwischtest.

