Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Auto fährt in Menschenmenge ++ es soll Tote und Verletzte geben

Tragödie auf einem Weihnachtsmarkt!

Dramatische Szenen spielten sich am Freitag (20. Dezember) auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ab – laut „t-online“ soll mindestens ein Auto in Höhe des Karstadt-Kaufhauses in die Menge gerast sein. Dies bestätigte auch Regierungssprecher in Sachsen-Anhalt Matthias Schuppe dem „MDR“. Der Weihnachtsmarkt wurde geschlossen. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Drama auf Weihnachtsmarkt: Auto rast in die Menschenmenge

Der Fahrer sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Behördenkreisen. Offizielle Angaben über Tote oder Verletzte gibt es nicht. Doch nun berichten Augenzeugen dem MDR von zahlreichen Verletzten und möglicherweise auch Toten. Es wurde hinzugefügt: Die Menschen sind in Panik geflohen.

Auch auf einem Video, welches in den sozialen Netzwerken kursiert, sieht man viele Menschen auf dem Boden liegen, man hört viele schreiben und weinen – einige versuchen zu helfen. Jetzt wurde auch bestätigt, dass Rettungskräfte bereits im Einsatz sind.

Mehr in Kürze …