„Tokio Hotel“: Hiobsbotschaft für Bill und Tom Kaulitz! – „Heute ist was sehr Schlimmes passiert“

Nach rund fünf Jahren können sich alle „Tokio Hotel“-Fans wieder über neue Songs der Kult-Band freuen. Am 18. November erschien das Album namens „2001“ mit neuen Liedern, wie „Happy People“ und „When We Were Younger“, in dem sie sich an alte Zeiten erinnern.

Um ihr neues Projekt zu vermarkten, sind Bill, Tom Georg und Gustav in Deutschland, wo sie ein wahres Horrorszenario erleben. Auf Instagram melden sich die Brüder Tom und Bill Kaulitz bei den „Tokio Hotel“-Fans mit einem verzweifelten Aufruf.

„Tokio Hotel“ wurden bestohlen

Einmal nicht aufgepasst und schon passiert es: Diebstahl kann schneller passieren, als man denken mag. Das mussten jetzt auch die Jungs von „Tokio Hotel“ am eigenen Leib erfahren. Um Werbung für das Album „2001“ zu machen, sind sie in Deutschland unterwegs. Mit Auftritten, wie beim ZDF-Format „Neo Magazine Royale“ mit Jan Böhmermann möchten sie hierzulande ihre neuen Songs präsentieren. Bei ihrem Zwischenstopp in Berlin jedoch wurden sie eiskalt bestohlen.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein Portemonnaie oder ein Handy, was weggekommen ist. Dem Ehemann von Heidi Klum und seiner Band wurde gleich der ganze Tour-Wagen geklaut. Die Kaulitz-Brüder erzählen den Fans sofort, was passiert ist: „Ausgerechnet an unserem Album-Release-Tag ist unser Truck gestohlen worden mit unserer kompletten Backline, mit all unseren Instrumenten, mit all den Sachen, die wir schon Jahre haben und die uns ganz, ganz viel bedeuten. Viel schlimmer als der Geldverlust ist der emotionale Verlust all dieser Sachen.“

„Tokio Hotel“ brauchen die Hilfe der Fans

Um den Truck vielleicht noch retten zu können, sind die Bandmitglieder auf die Hilfe ihrer Fans angewiesen. Auf Instagram veröffentlichen sie jetzt ein offizielles Bild des gestohlenen Transporters und hoffen auch wertvolle Tipps von potenziellen Augenzeugen.

Die Follower der Band sind entsetzt über diesen dreisten Diebstahl. Ein Fan kommentiert unter das Video beispielsweise: „So was Räudiges! Eigentum von anderen an sich nehmen, ist asozial.“ Ein anderer fragt, ob das Auto nicht über einen GPS-Tracker verfügt, womit man das Auto ausfindig machen kann. Bisher wurde der Wagen nicht gefunden.

