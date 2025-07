Bill und Tom Kaulitz gehen auf die Barrikaden – „Schämt euch!“

Jetzt brüllen nicht die Löwen, sondern die Kaulitz-Zwillinge! Bill und Tom Kaulitz (34) sind außer sich. Der Grund: Zwei neugeborene Löwenbabys wurden im Kölner Zoo eingeschläfert. Die Begründung der Einrichtung: Die Löwenmutter habe sich nicht richtig um die Babys gekümmert. Für die „Tokio Hotel“-Stars ein absolutes Unding!

In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ macht Bill seinem Ärger ordentlich Luft: „Man hätte sie mit der Flasche aufziehen können! Ich finde das so furchtbar!“, wettert er und setzt noch einen drauf: „Wenn du dir vorstellst, dass das zugelassen wird, dass der Löwe und die Löwenmama sich vermehren und dann werden die danach umgebracht. Wie bescheuert will man sein?“

Bill und Tom Kaulitz wüten gegen Löwen-Killing

Bill betont: „An die Verantwortlichen: Schämt euch! Ich finde das eine Unverschämtheit. Das ist so grausam.“ Auch Bruder Tom ist entsetzt. Und er stellt gleich das ganze Konzept Zoo infrage: „Tierparks und Zoos sind grundsätzlich problematisch. Alles, was mit Entertainment und Tieren zu tun hat, ist falsch.“

++ Auch für dich spannend: Autsch! Mit diesen Worten wurde Bill Kaulitz von Marc Eggers abserviert ++

Die Brüder sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Besonders, wenn’s ums Thema Tierwohl geht. Schon Anfang 2024 lieferten sie sich eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Nürnberger Zoo, weil dieser angekündigt hatte, aus Artenschutzgründen Paviane zu töten. Auch damals hagelte es scharfe Worte aus L.A.

„Mit dem Nürnberger Zoo haben wir uns schon oft angelegt. Und ich lege mich damit jetzt gerne noch mal an“, legt Bill nach. Der Kölner Zoo hingegen verteidigt sich: Die Einschläferung sei „aus Gründen des Tierschutzes“ erfolgt, um die Jungtiere vor Leiden zu bewahren. Doch das überzeugt die Kaulitz-Brüder nicht im Geringsten.