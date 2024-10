Tim Toupet: Nach „Schlagerboom“-Absage – letzter Bierkönig-Auftritt auf der Kippe?

Tim Toupet ist ein echtes Ballermann-Urgestein! 2005 feierte der gelernte Friseur aus Köln im Bierkönig sein Debüt und ist von April bis Oktober ein regelmäßiger Gast in Mallorcas Wohnzimmer.

Seit einigen Wochen macht dem „Du hast die Haare schön“-Sänger aber seine Gesundheit schwer zu schaffen. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung war der gebürtige Kölner auf Mallorca sogar schon in der Klinik, muss Antibiotikum einnehmen. Deshalb entschied sich Tim Toupet am Donnerstag (17. Oktober) schweren Herzens dazu, seinen Auftritt beim „Schlagerboom“ abzusagen. Müssen Fans jetzt auch um seinen Auftritt beim Ballermann-Closing bangen?

Tim Toupet: Schwerer Schlag für „Schlagerboom“-Besucher

Schon am Freitagabend (18. Oktober) war Tim Toupet zur großen Überraschung vieler Fans im Bierkönig aufgetreten. Dass der Partyschlager-Sänger so schwer krank ist, war ihm bei seinem Auftritt auf der Schinkenstraße kaum anzumerken, sorgte er wie fast jede Woche mit Hits wie „Inselverbot“, „Humba Täterä“ und „Bieraktivist“ wieder für ordentlich Stimmung.

Steht jetzt auch Tim Toupets Auftritt beim Ballermann-Closing im Bierkönig auf der Kippe? Foto: Laura Merz/Der Westen

Und auch wenn er seinen Auftritt beim Dortmunder „Schlagerboom“ mit seinem langjährigen Freund Mickie Krause absagen musste, weil die Pendelei zwischen Deutschland und Mallorca einfach zu viel geworden wäre (diese Redaktion berichtete), war er im Bierkönig schon am Samstagabend gegen 20 Uhr wieder zu sehen. Für Schlager-Fans, die den Malle-Veteran gerne in der Westfalenhalle gesehen hätten, war das ein schwerer Schlag!

Tim Toupet: „Grenze sehr hoch gesetzt“

Leicht hatte sich der Kult-Künstler die Entscheidung zur kurzfristigen Absage aber nicht gemacht, wie er im Interview mit dieser Redaktion offenbarte. Früher, als er noch hauptberuflich als selbstständiger Friseur arbeitete, habe er nie krank gefeiert. „Bei mir ist die Grenze sehr hoch gesetzt“, so Toupet.

Dass die Gesundheit manchmal aber auch andere Pläne hat, hat der 52-Jährige in den vergangenen Wochen aber immer wieder erfahren. So sagte er nicht nur sein Gastspiel beim „Schlagerboom“ kurzfristig ab, auch einer seiner Auftritte im Bierkönig musste in der letzten Zeit bereits dran glauben.

Auch wenn sein Auftritt am Samstagabend wie geplant stattfand, ist weiterhin ungewiss, wie sich seine Hals-Nasen-Ohren-Entzündung entwickeln wird. „Wenn’s nicht geht, dann geht’s nicht“, wird Tim Toupet gegenüber dieser Redaktion deutlich. Am 24. Oktober wäre der „Dann leg ich Schlager auf“-Interpret laut Plan wieder auf der Schinkenstraße zu sehen, wie er auch am Sonntagmittag noch auf seinem Instagram-Kanal verkündete.