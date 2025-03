„Drei gegen Einen“: Tim Mälzer trifft plötzlich auf Jugendliebe – „Ich war in sie verliebt“

In der RTL-Show „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ kämpfen Elton, Knossi und Tim Mälzer gegen die Besten der Besten. Doch schon nach den ersten zwei Spielen liegen sie hinten. Als dann Ex-Eiskunstläuferin Denise Biellmann die Bühne betritt, schlägt Mälzers Herz höher.

„Diese Woche gebe ich Gas!“, verkündet Mälzer. Doch gegen Basketball-Star Svenja Brunckhorst und Tetris-Ass Alex T. haben sie keine Chance. Bei „Pirouetten“ sieht Mälzer Denise Biellmann und gesteht: „Ich war verknallt in Denise. Sie hatte so was Frisches, Natürliches“ Die 61-Jährige zeigt, dass sie immer noch auf dem Eis brilliert. Mälzer ist hin und weg: „Wir tauschen Nummern aus!“

Ärger bei „Drei gegen Einen“ – „Inkompetenz auf zwei Beinen“

Im Gedächtnisspiel gegen Weltrekordhalter Fabian Saal schlagen sich die Promis gut, verlieren aber um 46 Sekunden. Knossi ist sauer: „Wir waren noch nie so schlecht!“ Doch beim „Schlammfußball“ zeigen sie Einsatz. Mälzer meckert über den Schiri: „Inkompetenz auf zwei Beinen!“ Trotzdem gewinnen sie 3:0.

Bei der Minigolf-Challenge patzen sie erneut. Beim Kartoffelschälen gegen die „Queen of Sparschäler“ Maria Clahsen zeigt Mälzer, was er kann. „Das ist dein Spiel, Tim!“, feuert Knossi an. Der Sieg geht an die Promis. Im Finale beim Seilspringen gegen Europameisterin Lilith Schultheis sind sie chancenlos.

Joker Sabrina „Mocki“ Mockenhaupt springt für den verletzten Mälzer ein, aber es reicht nicht. Die Enttäuschung ist groß, doch Mälzer nimmt’s gelassen. Er hat schließlich seinen Jugendschwarm getroffen. Also, alles halb so wild!

Sendung verpasst? Kein Problem! Fans von Elton, Knoss und Tim Mälzer können „Drei gegen Einen“ auch ganz einfach in der RTL+ Mediathek nachschauen.