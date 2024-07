Tim Raue: Nach „Restaurantretter“ gibt es keinen Zweifel mehr

Der TV-Sternekoch Tim Raue flimmert nach einer langen Pause wieder über die deutschen Bildschirme. Kaum zurück, packt er auch schon direkt mit an. In seiner RTL-Show „Raue, der Restaurantretter“ hilft er Gastronomen, sowohl kulinarisch als auch im Design aufzupolieren.

Am Dienstagabend (23. Juli) war er in Berlin bei „Chez Emil“ zu Gast. Die Frage ist, ob das die Zuschauer interessierte…

Tim Raue erlebte eine Comeback-Flaute

Nach einem holprigen Comeback in der letzten Woche, hat „Raue – Der Restaurantretter“ bei RTL nun deutlich zugelegt. Die Show, die in der vergangenen Woche mit nur etwas mehr als einer Million Zuschauern und 8,1% Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, konnte sich in der Folgewoche stark verbessern. Mit 1,30 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,4% laut dem Branchenmagazin „DWDL“ setzte „Raue – Der Restaurantretter“ neue Maßstäbe.

Tim Raue sicherte RTL damit auch die Spitzenposition beim jungen Publikum nach 20.15 Uhr. 550.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten die Sendung, was im Vergleich zur Vorwoche einen Zuwachs von über 200.000 darstellt. RTL war damit der erfolgreichste Privatsender bei den Jüngeren, während andere Sender kämpften. ProSieben brachte hingegen seine Rankingshow „Darüber … die Welt!“ ins Rennen und erreichte 7,3% Marktanteil.

Sat.1 erzielte mit seinen US-Serien zwar hohe Gesamtreichweiten, blieb aber lange unter dem Senderschnitt beim jungen Publikum. Erst „FBI: Most Wanted“ übertraf mit 6,8% die 6-Prozent-Marke. Vox musste einen Rückschlag hinnehmen. „And Just Like That“ kämpfte mit nur 320.000 und 330.000 Zuschauern in zwei Folgen, was einen neuen Tiefststand markiert. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,4 und 4,1% nicht besser aus.