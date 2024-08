Tim Mälzer: Ehrliche Worte nach Tod seines Vaters – „Bin froh, dass er sehr plötzlich starb“

Dass Tim Mälzer nicht auf den Mund gefallen ist und gerne auch mal einen raueren Ton an den Tag legt, wissen treue TV-Zuschauer sicherlich. In zahlreichen Sendungen hat der Koch bereits gezeigt, dass er ordentlich auf den Tisch hauen kann.

Doch nun zeigt der 53-Jährige eine ganz andere Seite von sich. So emotional sieht man ihn nun wirklich selten.

Tim Mälzer spricht über Tod seines Vaters

Eigentlich ist recht wenig über das Privatleben von TV-Koch Tim Mälzer bekannt. Eher kennt man ihn als bekanntes TV-Gesicht mit einer großen Klappe. Doch nun lässt der Besitzer eines Restaurants in Hamburg tief blicken und spricht über ein besonders bewegendes Thema: den Tod seines Vaters.

+++ Tim Mälzer: Nach Ausstrahlung von „Kitchen Impossible“ kommt es zur großen Überraschung +++

Wie der TV-Koch erzählt, ist Rainer Mälzer im Frühjahr 2023 ganz plötzlich verstorben. In der NDR-Talkshow „deep und deutlich“ spricht Tim Mälzer über diesen schmerzhaften Verlust – und wird dabei ziemlich deutlich.

Tim Mälzer: „Ich bin froh, dass er sehr plötzlich verstorben ist“

Im Gespräch mit Moderator Aurel Mertz erzählt der Star-Koch, dass er eine ganz bestimmte Art hat, mit dem Verlust umzugehen. „Ich bin froh, dass er sehr plötzlich verstorben ist, ohne dass es eine Erklärung gibt“, sagt der 53-Jährige in der Show.

+++ Kitchen Impossible: Tim Mälzer will ein Kompliment machen – und tritt in peinliches Fettnäpfchen +++

Was er damit meint, erklärt er sofort im Anschluss: „Denn ich brauche nicht mal ansatzweise einen Grund suchen, ob man es hätte verhindern können, ob man etwas hätte machen können“.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Tim Mälzer scheint sich damit abgefunden zu haben, dass sein Vater so plötzlich von ihm gegangen ist. „Manchmal ist die Natur ein Arschloch. Und das war sie an der Stelle“, sagt der TV-Koch in der NDR-Sendung.