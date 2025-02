Tim Mälzer: Nach seinem TV-Auftritt mit Steffen Henssler erreicht ihn die Nachricht

Tim Mälzer gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten TV-Köchen Deutschlands. Neben seiner Vox-Sendung „Kitchen Impossible“ sehen ihn seine Fans auch regelmäßig bei „Mälzer und … liefern ab“. Dort duelliert sich der 54-Jährige Woche für Woche mit einem anderen Kollegen.

Am Sonntagabend (9. Februar) möchte es kein Geringerer als Steffen Henssler wissen. Die beiden kochen zur besten Sendezeit um die Wette. Doch kann Tim Mälzer mit seiner Vox-Sendung auch die Zuschauer vor den Bildschirmen erreichen? Ein Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

Tim Mälzer muss der Wahrheit ins Auge blicken

In der Vergangenheit kamen die Sendungen mit Tim Mälzer stets sehr gut bei dem TV-Publikum an. Mit seiner scharfen Zunge und seinen emotionalen Ausbrüchen unterhält er die Zuschauer hierzulande seit Jahren. Doch an diesem Sonntag sieht es in Sachen Quote leider alles andere als gut aus.

Wie „Quotenmeter“ berichtet, blieb der gewünschte Erfolg aus. Bloß 530.000 Zuschauer waren in der Primetime dabei. Das entspricht einem Marktanteil von gerade einmal 2,2 Prozent. Zugegeben: Bei der Folge handelte es sich auch um eine Wiederholung. Außerdem war die Konkurrenz an diesem Abend riesig.

Tim Mälzer muss sich geschlagen geben

Bei den Privatsendern kam keiner an RTL vorbei. An diesem Sonntag lief dort nämlich das große Finale der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Sage und schreibe 4,42 Millionen Zuschauer waren dabei, wie „Quotenmeter“ berichtet.

Vox zeigt „Mälzer und … liefern ab“ aktuell immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.