„Mälzer und Herrmann liefern ab“: Bei dieser Nachricht kommt Stress auf – „Vernichtet“

Stress pur am Set der Vox-Sendung „Mälzer und Herrmann liefern ab“! Alexander Herrmann ist als Fernsehkoch eigentlich ein alter Hase im Geschäft – doch zum ersten Mal überhaupt tritt er am Sonntag (19. Januar) im Vox-Lieferdienst gegen Tim Mälzer an.

Das Duo muss anhand von Hinweisen Gerichte für anonyme Besteller zubereiten – und persönlich ausliefern! Klar, dass es da bei „Mälzer und Herrmann liefern ab“ stressig zugeht. Und der Stress wirkt sich auch auf das Gemüt der beiden Kontrahenten aus. Immerhin wollen beide das Duell in der Küche für sich entscheiden.

„Mälzer und Herrmann liefern ab“: Zurück in den Valencia-Urlaub

Während sie das Essen zubereiten, trudeln immer wieder die Hinweise ein. Die Star-Köche erhalten keine kulinarisch klaren Anweisungen, sondern müssen lediglich die Hinweise entschlüsseln. Wer trifft den Geschmack der Hungrigen am ehesten?

Zunächst sind sich die beiden sicher, dass sie es an diesem Tag mit Weinliebhabern zu tun haben. Die Sprachnachricht einer der Bestellerinnen verrät schließlich, dass sie sich kulinarisch gerne zurück in ihren Valencia-Urlaub beamen möchten – mit Kleinigkeiten aus dem Meer!

„Mälzer und Herrmann liefern ab“: Nach dieser Nachricht bricht Panik aus

Und bei dieser Nachricht stöhnt Alexander Herrmann erst einmal laut auf. Dabei kann es sich nur um Tapas handeln, sind sich beide sicher. „Ich wollte nicht gleich in der ersten Sendung ge***** werden“, reagiert Herrmann panisch auf die Botschaft, während er lossprintet, um die passenden Zutaten zu besorgen. „Das, was du gerade hattest, ist einfach weg, ist vernichtet“, ärgert er sich.



Wie werden sich Alexander Herrmann und Tim Mälzer schlagen? Und: Kommen ihre Essens-Kreationen bei ihren Gästen gut an? Das erfährst du am Sonntag (19. Januar) um 20.15 Uhr auf Vox oder in der Mediathek von RTL+.