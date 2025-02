„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer macht es offiziell – Fans haben nur einen Wunsch

Gastronom und Profikoch Tim Mälzer ist nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Seit Jahren begeistert er das Publikum hierzulande mit seinen Formaten wie beispielsweise „Kitchen Impossible“ oder auch „Mälzer und … liefern ab“.

Viele Fans fragen sich allmählich aber, wann denn wieder neue Folgen seiner Vox-Sendung „Kitchen Impossible“ kommen. Nun sorgt Tim Mälzer höchstpersönlich für Gewissheit und löst damit eine Welle der Begeisterung aus.

„Kitchen Impossible“: Jetzt ist es offiziell

In der Vox-Show müssen Tim Mälzer und sein jeweiliger Konkurrent Gerichte nur anhand des Geschmacks und des Aussehens nachkochen und anschließend von einer Jury bewerten lassen. Dafür schicken sich die Kontrahenten in jeder Sendung immer wieder in andere Länder. In letzter Zeit liefen allerdings nur Wiederholungen im TV-Programm.

Damit ist jetzt Schluss. Die Fans der Kochsendung dürfen sich schon bald auf neue Duelle freuen, wie Tim Mälzer auf Instagram anklingen lässt. Dafür teilt er gleich zwei Bilder mit den Worten „Finaldreh“, auf denen man den TV-Koch mit einem Gast im berühmten Studio sieht. Wer da gegen ihn antritt, kann man nicht erkennen. Doch die Fans haben da einen ganz bestimmten Namen im Sinn.

„Kitchen Impossible“: Fans wünschen sich IHN

Kaum ein Sternekoch war noch nicht bei „Kitchen Impossible“ zu Gast. Nur einer fehlt in den Reihen laut Fans noch – Jamie Oliver. Was viele nicht wissen: Die beiden Männer sind gute Freunde und teilen eine ganz besondere Geschichte miteinander. Doch wird es in der zehnten Staffel tatsächlich zu dem langersehnten Duell kommen?

Tatsächlich ist eine Folge mit Jamie Oliver geplant, wie Tim Mälzer gegenüber „Bild“ bestätigt: „Ich freue mich auf die zehnte Staffel ,Kitchen Impossible‘. Sie wird krachen vor lauter Highlights! Eines davon ist Jamie Oliver. Das wird ganz sicher das emotionalste Battle aller zehn Staffeln, weil wir die gleichen Wurzeln haben. Wir haben zusammen angefangen, Jamie ist wie ein Bruder für mich. Bei aller Freundschaft und Liebe wird es aber eine besondere Herausforderung für mich, diesen kulinarischen Kampf dennoch zu gewinnen.“