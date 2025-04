Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Ferrari macht es schon wieder

Die kurze, einwöchige Pause in der Formel 1 ist beendet und es geht wieder weiter! An diesem Wochenende gastiert die Königsklasse in Miami (4. Mai), wo die beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris den nächsten Sieg holen wollen. Da wird aber Max Verstappen sicherlich etwas dagegen haben.

Wer in der Formel 1 bislang komplett enttäuscht, ist Ferrari. Die Scuderia konnte mit Neuzugang Lewis Hamilton und Superstar Charles Leclerc überhaupt nicht überzeugen. Klappt es jetzt in Miami vielleicht? Für den diesjährigen Großen Preis hat das Traditionsteam eine Verkündung gemacht – wie schon 2024.

Formel 1: Ferrari enthüllt es vor Miami-GP

Wie das Formel-1-Team wenige Tage vor dem Miami-GP mitteilte, werden Lewis Hamilton und Charles Leclerc in einem neuen Look an den Start gehen. So haben beide Piloten nun weiße T-Shirts mit rot-weißem Kragen an. Noch ist allerdings unklar, ob es die einzigen Änderungen sind oder auch etwas an den Rennanzügen und auch an den Boliden etwas vorgenommen wird.

Der italienische Rennstall hat sich dazu noch nicht geäußert. Gut möglich, dass es vermutlich in den nächsten Tagen passieren könnte. Bereits im vergangenen Jahr schmückte Ferrari das Auto mit neuen Farben. So fügte die Scuderia in Miami eine blaue Lackierung auf den Boliden und auch auf den Rennanzügen hinzu.

Viele Fans feiern jedenfalls den neuen Look von Hamilton und Leclerc. Ob Ferrari damit jetzt zur Aufholjagd blasen kann? Eine Wende muss definitiv her, so enttäuschend der Formel-1-Start in diesem Jahr war.

Hamilton und Leclerc enttäuschen

Beim vergangenen Rennen in Saudi-Arabien holte Ferrari den ersten und bislang einzigen Podiumsplatz durch Leclerc. Dabei profitierte der Formel-1-Star von einigen Fehlern und Ausfällen der Konkurrenz. Ansonsten wäre es ein erneut schwaches Wochenende der Scuderia gewesen.

Mit 78 Punkten steht das legendäre italienische Team nur auf Platz vier in der Konstrukteurswertung. Zwar sind es nur 11 Punkte hinter dem drittplatzierten Red Bull, aber über 100 Punkte hinter dem Spitzenreiter McLaren, der vier der ersten fünf Rennen gewonnen hat. Das Team aus Woking hat 188 Punkte gesammelt.

Jetzt werden Hamilton und Leclerc hoffen, dass es wieder positivere Ergebnisse geben wird. Den Anfang könnte man ja in Miami machen – mit einem neuen Look?