Thomas Gottschalk: Als er auf IHN trifft, gibt es kein Halten mehr

Die Eröffnung des Neuen Kunstmuseums in Tübingen am Freitagabend (7. März 2025) zog rund 700 Gäste an und bot einen beeindruckenden Starauflauf. Dabei trafen zwei echte Legenden der deutschen Unterhaltungsgeschichte plötzlich aufeinander und sorgten selbstverständlich für einen echten Höhepunkt des Abends.

ZDF-„Wetten-dass?“-Ikone Thomas Gottschalk (74), Musikgröße Udo Lindenberg (78) und Ex-Grünen-Politiker, nun Oberbürgermeister Tübingens, Boris Palmer (52) zogen die Blicke der anwesenden Gäste auf sich.

Als sie sich gegenüber standen, konnte selbst der bekannte Showmaster, der in seiner langen Karriere schon unzählige Überraschungen erlebt hat, seine Begeisterung nicht verbergen.

Thomas Gottschalk blickt auf ein Highlight zurück

Auf Instagram lässt Thomas Gottschalk an diesem für ihn besonderen Event teilhaben. Dabei bedient er sich einem lustigen Wortspiel und verweist auf Udo Lindenberg‘s und Rapper Apache 207‘s Chartstürmer „Komet“.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: Helene Fischer sendet emotionales Statement – „Ich drücke euch“ +++

So schreibt er: „Bin heute bei der Eröffnung des Neuen Kunstmuseums in Tübingen wie ein Komet aufgeschlagen: Boris Palmer, Udo Lindenberg, … ich. Die Nacht der Legenden!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Zwei Legenden vereint bei der Eröffnung des Neuen Kunstmuseums in Tübingen: Thomas Gottschalk und Udo Lindenberg

Spannend hierbei: Thomas Gottschalk kam nicht nur mit Udo Lindenberg in den lockeren Plausch, sondern konnte sich auch ein Bild von seiner kreativen Ader und seinen ausgestellten Gemälden machen.

Zukünftig können Besucher des Neuen Kunstmuseums 200 Werke von Udo Lindenberg bis zum 15. Juni 2025 bestaunen. Dabei werden am ersten regulären Öffnungstag der Udo Lindenberg-Ausstellung laut Kurator Bernhard Feil knapp 1.000 Menschen erwartet.