Helene Fischer sendet emotionales Statement – „Ich drücke euch“

Am Samstag (8. März 2025) zelebrieren wir ein besonderes Ereignis, das wichtiger denn je ist: den Internationalen Frauentag. Ein Feiertag, an dem die Stärke, die Unabhängigkeit und die Diversität von Frauen weltweit gewürdigt werden.

Genauso wie dieses Highlight in zahlreichen Haushalten präsent ist, macht es auch vor der bunten Promiwelt nicht halt. So ist es für Schlagerstar Helene Fischer (40) etwas ganz Besonderes. Sie nutzt ihr Instagram-Profil, um ihre Wertschätzung auszudrücken und richtet eine bewegende Botschaft an ihre Follower.

Helene Fischer richtet einen wichtigen Appell an ihre weiblichen Fans

Wenn ihre Fans durch ihre Posts scrollen, fällt ihnen ein aktuelles Video auf, welches Helene Fischer perfekt zum Weltfrauentag ausgewählt hat. Ein Liveauftritt zusammen mit Sängerin Alina, bei dem sie ihren gemeinsamen Song „Die Erste deiner Art“ bei der „Helene Fischer Show 2024“ präsentieren, symbolisiert für die Schlagerikone den Weltfrauentag.

Nach Helene Fischer solle dieser besondere Tag eine wichtige Erinnerung an alle Frauen da draußen sein: „DU bist unvergleichlich. DEINE Geschichte ist einzigartig. DU bist genau richtig, wie du bist. Sie die Erste deiner Art“, beschreibt sie. Zudem fügt der Schlagerstar überwältigt hinzu: „Feiert euch – und all die Frauen, die euch inspirieren: Mamas, Schwestern, Großmütter, Freundinnen, Kolleginnen, Wegbegleiterinnen.“

Helene Fischer faszinierte ihre Fans mit einer besonderen Botschaft zum Internationalen Weltfrauentag auf Instagram.

Nach ihrem Post erreichten Helene Fischer zahlreiche überwältigte Fanreaktionen. Nach fünf Stunden generierte der Post über 5.000 Likes und eine Vielzahl an Kommentaren. Bei ihren treuen und eingefleischten Fans werden Erinnerungen an einen unvergesslichen Showact geweckt.

Helene Fischer verzaubert ihre Fangemeinde

