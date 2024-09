Nach „GZSZ“-Aus: Thomas Drechsel auf Wolke sieben – „Schön, auf eigenen Beinen zu stehen“

Bereits seit dem Jahr 1992 sorgt die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ für Unterhaltung bei den Zuschauern. Bis heute hat die Vorabendserie ihren Charme nicht verloren und wird von Jung und Alt gerne angeschaut. Zu den beliebtesten Charakteren der Serie gehörte Tuner, der von dem Schauspieler Thomas Drechsel verkörpert wurde.

Ganze 15 Jahre stand der Fernsehstar in seiner Rolle vor der Kamera und sammelte immer wieder Sympathiepunkte bei den „GZSZ“-Fans. Doch im Januar dieses Jahres folgte dann der Schock: Thomas Drechsel wird die Serie verlassen. Nun spricht er im Interview offen und ehrlich über die Zeit nach seinem Ausstieg.

Thomas Drechsel bleibt immer in Bewegung

Für gewöhnlich ist Thomas Drechsel einen strukturierten Alltag mit einem straffen Drehplan gewöhnt. Nach seiner letzten Szene bei „GSZS“ im Januar 2024 stürzte sich der Schauspieler jedoch erst einmal in die Selbstständigkeit. Über die erste Zeit nach seinem Ausstieg berichtet er RTL: „Meine beste Lektion, die ich in den letzten Monaten mitgenommen habe, ist einfach, dass es immer fort läuft und dass immer was Neues kommt. Es ist schön, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich kann das machen, jeden Tag, was ich möchte.“

Vorerst wird sich der Fernsehstar auf eine Karriere als Food-Blogger konzentrieren. Auf seinem Instagram-Profil, dem 206.000 Menschen folgen, teilt Drechsel seine Lieblingsrezepte. Der Erfolg seiner Kochvideos hat den 37-Jährigen selbst überrascht, er berichtet: „Ich bin total überrascht und ich bin so dankbar dafür, dass ich die Chance habe, noch da stattzufinden und meine Leidenschaft zu zeigen und zu teilen.“

Doch auch mit kritischen Stimmen musste Thomas Drechsel in Folge seines Serien-Ausstiegs zurechtkommen. Über Gegenstimmen erzählt der Schauspieler: „Es gab sogar Stimmen, die gesagt haben: ‚Nach einem Jahr bist du weg vom Fenster und dann kannst du sehen, wo du bleibst.'“ Von diesen negativen Meinungen hat sich der Fernsehstar jedoch nicht beeinflussen lassen.

Doch auch als Schauspieler wird Drechsel seinen Fans erhalten bleiben. Zuletzt hat der „GZSZ“-Star ein Projekt in Belgien abgedreht, über das er jedoch noch nichts Weiteres verraten darf.

Die Fans des RTL-Stars müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie ihren Liebling wieder auf den Fernsehbildschirmen bewundern dürfen. Bis dahin wird der Schauspieler seine Follower garantiert weiterhin mit leckeren Rezepten versorgen.