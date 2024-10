„The Voice of Germany“: Coach geschockt – „Was war das denn?“

Die Talente bei „The Voice of Germany“ sind startklar – die 5. Runde der „Blind Auditions“ kann damit losgehen! Am Mittwochabend (9. Oktober) träumt auch Kandidat Marco von seinem großen Glück auf der Bühne. Dafür muss er allerdings zunächst die Jury rund um Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad vom Hocker reißen.

Zum Erfolg soll ihm seine Interpretation des Hits „Rebell Yell“ von Billy Idol verhelfen. Doch schon kurz nach dem Auftritt des gelernten Hufschmieds geht ein Coach sofort an die Decke!

„The Voice of Germany“: Drama nach Auftritt

Nicht nur sind die Plätze in der Castingshow „The Voice of Germany“ hart umkämpft, sondern auch die Jury möchte die Besten der Besten in ihrem Team wissen. Um den Kollegen diesen Weg zu erschweren, hat sich die Sendung einen besonderen Clou einfallen lassen. Denn die Coaches können sich auf den roten Stühlen gegenseitig blocken und so ihren potenziellen Gegner aus dem Weg räumen.

Kandidat Marco rockte bei den „Blind Auditions“ derart die Bühne, dass sich Sänger Samu kurzerhand dazu entschloss, Sitznachbarin Yvonne Catterfeld auszuschalten. Doch das stößt der Musikerin bitter auf!

„The Voice of Germany“-Coach empört

Mit seinem letzten Block setzte Samu Musiker-Kollegin Yvonne eiskalt Schach matt. Kein Wunder, dass die sich bei dem Talent von Teilnehmer Marco ordentlich über ihr Ausscheiden als Coach ärgert. „Was war das denn?“, fragt sie entrüstet die anderen Jury-Mitglieder.

+++„The Voice of Germany“: Coach kann es nicht fassen – „Schweinerei“+++

„Ach, Block!“, erkennt auch Marco die fiese Aktion von Samu. Doch bei dem finnischen Sänger schlägt schnell das Karma zurück! Marco entscheidet sich nämlich nicht für den „Sunrise Avenue“-Frontmann, sondern für Marc Forster!

Immerhin: Trotz Ärgernis von Yvonne Catterfeld zeigt das neue Feature, das seit letzter Staffel in die Sendung integriert wurde, seine Wirkung. Schließlich bleibt damit „The Voice of Germany“ für die Zuschauer spannender denn je!